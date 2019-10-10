



Утром, 4 октября, наша читательница сняла интересную велосипедистку на перекрестке у средней школы №4.





Честно говоря, фото удивило – как можно так пренебрегать безопасностью? Мы решили опубликовать его в профилактических целях, чтобы граждане так не делали.





Итак. Перекресток улиц Черткова и Депутатской в Ивацевичах. Красный сигнал светофора. Велосипедистка не спешиваясь с 3 детьми. Еще и разговаривает по телефону (так предположила автор фото, потому что велосипедистка характерно прижимала голову к плечу, будто удерживала телефон).





Давно ходят легенды, что женщины могут выполнять намного больше операций одновременно, чем мужчины. Но это – вроде как перебор, как вы считаете? Высказывайтесь в комментариях.





А что говорят ПДД?

Конечно, такой велосипедист – просто подарок для сотрудника ГАИ. Сколько протоколов можно нарисовать!





п. 151. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.





153.5 Велосипедисту запрещается перевозить пассажиров, за исключением случаев перевозки на велосипеде детей в возрасте до семи лет на дополнительном специально оборудованном сиденье.





42. Если сигнал светофора выполнен в виде зеленого или красного силуэта пешехода, то его действие распространяется только на пешеходов. Зеленый сигнал разрешает, а красный запрещает движение пешеходов.





Велосипедист приравнивается к пешеходу на основании п. 151.









Однозначно по фото про телефон утверждать нельзя, но в ПДД есть такой пункт:

п. 10,4 водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

“Транспортное средство” – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

“Водитель” – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством…

“Велосипед” – транспортное средство… приводится в движение как правило мускульной энергией лиц

“Велосипедист” – лицо, управляющее велосипедом.





Ну можно еще придраться за менее существенное:





200. велосипед должен быть оборудован зеркалом заднего вида.