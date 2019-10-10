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Эх, прокачу! В Ивацевичах велосипедистка ехала на красный по переходу с 3 детьми

В редакцию "Першага Рэгіёну" попало фото из Ивацевич, как делать нельзя, если дорожишь своими детьми.

 

 Утром, 4 октября, наша читательница сняла интересную велосипедистку на перекрестке у средней школы №4.

Честно говоря, фото удивило – как можно так пренебрегать безопасностью? Мы решили опубликовать его в профилактических целях, чтобы граждане так не делали.

Итак. Перекресток улиц Черткова и Депутатской в Ивацевичах. Красный сигнал светофора. Велосипедистка не спешиваясь с 3 детьми. Еще и разговаривает по телефону (так предположила автор фото, потому что велосипедистка характерно прижимала голову к плечу, будто удерживала телефон).

Давно ходят легенды, что женщины могут выполнять намного больше операций одновременно, чем мужчины. Но это – вроде как перебор, как вы считаете? Высказывайтесь в комментариях.

 
А что говорят ПДД?
Конечно, такой велосипедист – просто подарок для сотрудника ГАИ. Сколько протоколов можно нарисовать!

п. 151. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.

153.5 Велосипедисту запрещается перевозить пассажиров, за исключением случаев перевозки на велосипеде детей в возрасте до семи лет на дополнительном специально оборудованном сиденье.

42. Если сигнал светофора выполнен в виде зеленого или красного силуэта пешехода, то его действие распространяется только на пешеходов. Зеленый сигнал разрешает, а красный запрещает движение пешеходов.

Велосипедист приравнивается к пешеходу на основании п. 151.


Однозначно по фото про телефон утверждать нельзя, но в ПДД есть такой пункт:
п. 10,4 водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.
“Транспортное средство” – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
“Водитель” – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством…
“Велосипед” – транспортное средство… приводится в движение как правило мускульной энергией лиц
“Велосипедист” – лицо, управляющее велосипедом.

Ну можно еще придраться за менее существенное:

200. велосипед должен быть оборудован зеркалом заднего вида.
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