Самолёт Boeing 737NG авиакомпании "Белавиа" / belavia.by





Во время проверки производители нашли в каждом двадцатом авиалайнере трещины в детали, которая отвечает за надёжность крепления крыла к фюзеляжу. В США проверку прошли уже около трети самолётов этой серии — 686. Трещины обнаружили в 36 авиалайнерах.





Некоторые авиакомпании прекратили использование повреждённых "Боингов" этой серии. Так, американская Southwest Airlines прекратила полёты двух самолётов, а бразильская Gol Linhas Aereas — сразу одиннадцати.









Всего компания произвела более 7000 таких лайнеров.



