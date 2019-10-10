В Boeing 737 NG обнаружили опасные трещины. У "Белавиа" — семь таких самолётов
Компания Boeing обнаружила серьёзный дефект в десятках самолетов Boeing 737 Next Generation, пишет meduza.io. Это одна из самых популярных моделей гражданских лайнеров.
Самолёт Boeing 737NG авиакомпании "Белавиа" / belavia.by
Во время проверки производители нашли в каждом двадцатом авиалайнере трещины в детали, которая отвечает за надёжность крепления крыла к фюзеляжу. В США проверку прошли уже около трети самолётов этой серии — 686. Трещины обнаружили в 36 авиалайнерах.
Некоторые авиакомпании прекратили использование повреждённых "Боингов" этой серии. Так, американская Southwest Airlines прекратила полёты двух самолётов, а бразильская Gol Linhas Aereas — сразу одиннадцати.
Всего компания произвела более 7000 таких лайнеров.
Кстати, в авиапарке белорусской компании "Белавиа" насчитывается семь самолётов Boeing 737NG. Один из них, кстати, был первым самолетом в новой ливрее -"васильке", пишет euroradio.fm
08:23 12/10/2019