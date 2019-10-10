Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Boeing 737 NG обнаружили опасные трещины. У "Белавиа" — семь таких самолётов

Компания Boeing обнаружила серьёзный дефект в десятках самолетов Boeing 737 Next Generation, пишет meduza.io. Это одна из самых популярных моделей гражданских лайнеров.

Самолёт Boeing 737NG авиакомпании "Белавиа" / belavia.by

Во время проверки производители нашли в каждом двадцатом авиалайнере трещины в детали, которая отвечает за надёжность крепления крыла к фюзеляжу. В США проверку прошли уже около трети самолётов этой серии — 686. Трещины обнаружили в 36 авиалайнерах.

Некоторые авиакомпании прекратили использование повреждённых "Боингов" этой серии. Так, американская Southwest Airlines прекратила полёты двух самолётов, а бразильская Gol Linhas Aereas — сразу одиннадцати.


Всего компания произвела более 7000 таких лайнеров.

Кстати, в авиапарке белорусской компании "Белавиа" насчитывается семь самолётов Boeing 737NG. Один из них, кстати, был первым самолетом в новой ливрее -"васильке", пишет euroradio.fm
Поделиться
Последние известия


Блоги
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru