Искал незапертые двери и выносил имущество из квартир. Вора задержали в Минске
Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси.
36-летнего мужчину, который ходил по подъездам многоэтажек, искал незапертые двери и выносил имущество из квартир, совместными усилиями задержали сотрудники Департамента охраны и Ленинского РУВД.
Злоумышленника поймали с поличным, когда он выходил из очередной квартиры с женской сумочкой.
Выяснилось, что минчанин уже давно подозревался в подобных квартирных кражах.
По данным оперативников, задержанный может быть причастен к аналогичным преступлениям в областных центрах. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Идет расследование.
Известно, что 36-летний житель столицы был неоднократно судим за кражи и недавно вышел из мест лишения свободы.
08:16 12/10/2019