36-летнего мужчину, который ходил по подъездам многоэтажек, искал незапертые двери и выносил имущество из квартир, совместными усилиями задержали сотрудники Департамента охраны и Ленинского РУВД.





Злоумышленника поймали с поличным, когда он выходил из очередной квартиры с женской сумочкой.









Выяснилось, что минчанин уже давно подозревался в подобных квартирных кражах.





По данным оперативников, задержанный может быть причастен к аналогичным преступлениям в областных центрах. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Идет расследование.





Известно, что 36-летний житель столицы был неоднократно судим за кражи и недавно вышел из мест лишения свободы.



