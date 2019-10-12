Что такое родительская суббота

Накануне великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы верующие вспоминают почивших родных и близких. В этот день необходимо усердно молиться об упокоении их душ, а в некоторых регионах принято навещать их могилы.









Накануне родительской субботы в храмах служат Великую панихиду, называемую греческим словом «парастас», затем утром — Заупокойную Божественную литургию, а после нее — общую панихиду. В церкви в родительскую субботу прихожане подают записочки с именами близких умерших и молятся за упокоение их душ в загробном мире. Церковные служители напоминают, что посещение кладбища в этот день необязательно, поскольку умершим важнее молитва за них, чем посещение могилы.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Что нужно делать в родительскую субботу

В этот день готовят поминальные обеды — скромные, но рассчитанные на всю семью, включая умерших родственников (для них на стол ставят отдельные приборы). Кроме того, подают ритуальное блюдо — кутью (пшеничную кашу с изюмом, орехами и медом), — которое символизирует веру в вечную жизнь и воскресение.

Что нельзя делать в родительскую субботу

По народным традициям, в этот день не рекомендуют заниматься физическим трудом, однако домашние хлопоты, если они не мешают молитве или посещению храма, допустимы.





Также в родительскую субботу не стоит злоупотреблять алкоголем и сквернословить.



