Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сегодня, 12 октября - Покровская родительская суббота. Что принято делать в этот день

Покровская родительская суббота отмечается верующими 12 октября. Что принято делать в этот день, а что категорически запрещается, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».

Что такое родительская суббота

Накануне великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы верующие вспоминают почивших родных и близких. В этот день необходимо усердно молиться об упокоении их душ, а в некоторых регионах принято навещать их могилы.


Накануне родительской субботы в храмах служат Великую панихиду, называемую греческим словом «парастас», затем утром — Заупокойную Божественную литургию, а после нее — общую панихиду. В церкви в родительскую субботу прихожане подают записочки с именами близких умерших и молятся за упокоение их душ в загробном мире. Церковные служители напоминают, что посещение кладбища в этот день необязательно, поскольку умершим важнее молитва за них, чем посещение могилы.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Что нужно делать в родительскую субботу

В этот день готовят поминальные обеды — скромные, но рассчитанные на всю семью, включая умерших родственников (для них на стол ставят отдельные приборы). Кроме того, подают ритуальное блюдо — кутью (пшеничную кашу с изюмом, орехами и медом), — которое символизирует веру в вечную жизнь и воскресение.

Что нельзя делать в родительскую субботу

По народным традициям, в этот день не рекомендуют заниматься физическим трудом, однако домашние хлопоты, если они не мешают молитве или посещению храма, допустимы.

Также в родительскую субботу не стоит злоупотреблять алкоголем и сквернословить.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru