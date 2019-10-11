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На субботу в Беларуси прогнозируется сильный порывистый ветер

В субботу, 12 октября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Дожди пройдут преимущественно по северу страны. Ветер будет северо-западный порывистый. Ночью по северо-западу, а днем ​​на большей части территории прогнозируется сильный порывистый ветер, передает "Еврорадио".

Ночью ожидается 6-12 со знаком "плюс", днем ​​будет от 11 до 17 тепла, по юго-западу — до 18-20 выше нуля.

В воскресенье сохранится облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный порывистый, ночью в отдельных районах по северо-востоку страны — сильный порывистый.

Ночью прогнозируется +7... +12, днем ​​воздух прогреется до 12-19 выше нуля, по югу ожидается до 21 градуса тепла.
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