В Бресте мужчина облил жидкостью судебного исполнителя

Утром 9 октября 69-летний житель Брестского района в одном из кабинетов отдела принудительного исполнения Брестского района облил неустановленной жидкостью 27-летнего судебного исполнителя и его рабочее место. В момент совершения указанных действий мужчина был задержан находившимся в кабинете сотрудником милиции.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса.