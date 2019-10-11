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Столичный воришка искал в многоэтажках незапертые квартиры. В одной и попался

Оперативники поймали с поличным 36-летнего минчанина, подозреваемого в серии квартирных краж.

В поле зрения правоохранителей мужчина попал давно –  в местах лишения свободы он бывал исключительно за кражи. 

Освободившись на днях, он тут же продолжил «ремесло» - ходил по подъездам многоэтажек и искал незапертые квартиры. Проникнув в жилье, он забирал все, что попадалось на глаза: мобильники, кошельки с деньгами и кредитками.

Мужчина попался с поличным, когда в очередной незапертой квартире пытался похитить женскую сумку.



Возбуждено уголовное дело за совершение кражи, сообщает МВД.
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