В поле зрения правоохранителей мужчина попал давно – в местах лишения свободы он бывал исключительно за кражи.





Освободившись на днях, он тут же продолжил «ремесло» - ходил по подъездам многоэтажек и искал незапертые квартиры. Проникнув в жилье, он забирал все, что попадалось на глаза: мобильники, кошельки с деньгами и кредитками.





Мужчина попался с поличным, когда в очередной незапертой квартире пытался похитить женскую сумку.











