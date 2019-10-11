Столичный воришка искал в многоэтажках незапертые квартиры. В одной и попался
Оперативники поймали с поличным 36-летнего минчанина, подозреваемого в серии квартирных краж.
В поле зрения правоохранителей мужчина попал давно – в местах лишения свободы он бывал исключительно за кражи.
Освободившись на днях, он тут же продолжил «ремесло» - ходил по подъездам многоэтажек и искал незапертые квартиры. Проникнув в жилье, он забирал все, что попадалось на глаза: мобильники, кошельки с деньгами и кредитками.
Мужчина попался с поличным, когда в очередной незапертой квартире пытался похитить женскую сумку.
Возбуждено уголовное дело за совершение кражи, сообщает МВД.
16:26 11/10/2019