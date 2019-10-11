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Ушел в вечность: умер Алексей Леонов - первый человек в открытом космосе

Космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни в Москве (РФ).


Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос, напоминает rtvi.com
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