Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Брестчанин облил судебного исполнителя неизвестной жидкостью

Утром 9 октября 69-летний житель Брестского района в одном из кабинетов отдела принудительного исполнения Брестского района облил неустановленной жидкостью 27-летнего судебного исполнителя и его рабочее место.

В момент совершения указанных действий мужчина был задержан находившимся в кабинете сотрудником милиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса. В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос о применении к нему меры пресечения. 

В настоящее время следователями проводятся необходимые действия для выяснения обстоятельств произошедшего. 

Для установления химического состава жидкости назначена экспертиза, сообщает Следственный комитет.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru