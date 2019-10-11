Брестчанин облил судебного исполнителя неизвестной жидкостью
Утром 9 октября 69-летний житель Брестского района в одном из кабинетов отдела принудительного исполнения Брестского района облил неустановленной жидкостью 27-летнего судебного исполнителя и его рабочее место.
В момент совершения указанных действий мужчина был задержан находившимся в кабинете сотрудником милиции.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса. В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос о применении к нему меры пресечения.
В настоящее время следователями проводятся необходимые действия для выяснения обстоятельств произошедшего.
Для установления химического состава жидкости назначена экспертиза, сообщает Следственный комитет.
13:19 11/10/2019