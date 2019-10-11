В Красном море взорвался иранский танкер. Не исключен теракт
Танкер Sinopa, принадлежащий Иранской национальной нефтяной компании, взорвался утром в пятницу в Красном море, в 96 километрах к юго-западу от саудовского города Джидда.
Взрыв нанес серьезные повреждения двум резервуарам танкера и спровоцировал сильный пожар. Из поврежденного танкера нефть выливается в воды Красного моря.
Иранские средства массовой информации утверждают, что речь идет о теракте, однако не приводят доказательств.
Иранские власти сообщают, что танкер Sinopa, поврежденный взрывами в Красном море у берегов Саудовской Аравии, был атакован с помощью двух ракет.
Агентство ISNA сообщает, что на текущий момент состояние поврежденного танкера стабильно, и что члены экипажа не пострадали, передает newsru.co.il
видео: Россия24
11:10 11/10/2019