В Красном море взорвался иранский танкер. Не исключен теракт

Взрыв нанес серьезные повреждения двум резервуарам танкера и спровоцировал сильный пожар. Из поврежденного танкера нефть выливается в воды Красного моря.





Иранские средства массовой информации утверждают, что речь идет о теракте, однако не приводят доказательств.





Иранские власти сообщают, что танкер Sinopa, поврежденный взрывами в Красном море у берегов Саудовской Аравии, был атакован с помощью двух ракет.





Агентство ISNA сообщает, что на текущий момент состояние поврежденного танкера стабильно, и что члены экипажа не пострадали, передает newsru.co.il





видео: Россия24