



Как установлено, К., сотрудница одной из местных организаций ЖКХ, согласно решению комиссии предприятия по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности (далее – комиссия) в июле 2017 года получила единовременное пособие в связи с рождением ребенка., передает prokuratura.gov.by





Ей также назначено ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет на период с июня 2017 года по апрель 2020 года.





Работая одновременно в одном из медицинских учреждений Витебска, К., после смены фамилии на девичью, в октябре 2017 года обратилась с аналогичным заявлением в профильную комиссию этого учреждения о назначении ей тех же пособий.





При этом обвиняемая умышленно не указала сведения о работе в структуре ЖКХ и оформлении ей социальных выплат. По решению комиссии медучреждения женщине назначены пособия, которые она необоснованно получила с октября 2017 года по июль 2019 года в сумме 9,3 тыс. рублей.





Она же в 2017-2018 годах с целью получения адресной социальной помощи в виде продуктов питания детям первых двух лет жизни неоднократно представляла в один из территориальных центров социального обслуживания населения неверную информацию о размере полученного дохода - скрыла суммы заработной платы и пособия по уходу за ребенком, выплаченные в организации ЖКХ.









В результате сообщения недостоверных сведений К. выданы продукты питания стоимостью более 2 тыс. рублей.



