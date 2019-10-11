Напомним, что бывшему зампреду Мингорисполкома было предъявлено обвинение в совершении преступлений по трем коррупционным статья Уголовного кодекса Беларуси: ч.3 ст.430 (получение взятки в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение), ч.1 ст.210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).





По данным следствия, бывший зампред Мингорисполкома в два приема получил взятку в размере 2,5 тыс. долларов. Деньги передавались за разрешение на круглогодичную работу павильона и летнего кафе в Минске.





Будучи в должности начальника Главного управления потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома Андрей Доморацкий дал подчиненным указания составить дополнительные договоры с подведомственными организациями, чтобы они увеличили свои платежи в адрес ГУПРа.





Тем самым выручка управления незаконным образом увеличилась на 112 тыс. рублей. За искусственно созданные показатели успешной работы обвиняемый, считает следствие, незаконно получил премию в размере 1970 рублей





Сам Андрей Доморацкий не признал себя виновным ни по одному из обвинений и завил, что кто-то просто сводит с ним счеты. Впрочем, полученную премию он все же вернул. Бывший зампредседателя Мингорисполкома даже признался в любви к Лукашенко, но это ему все равно не помогло.









Суд первой инстанции признал его виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к 12 годам лишения свободы и штрафу в 76,5 тыс. рублей. Также обвиняемому запрещено занимать определенные должности на срок 5 лет.





После оглашения приговора Андрей Доморацкий заявил, что будет обжаловать приговор, а его мать заявила о своем намерении обратиться к главе государства, чтобы он защитил невинно обвиненного.





Достучалась ли мать до Лукашенко, неизвестно. В любом случае судьбу бывшего столичного руководителя решит аппеляционная инстанция Мингорсуда.