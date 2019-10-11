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В Островце пройдут учения по реагированию на радиационные аварии

Демонстрационное учение по реагированию на радиационные аварии с задействованием системы оповещения пройдет сегодня в Островецком районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Белорусские ведомства намерены усовершенствовать слаженность и оперативность действий при возникновении ЧС, выработать управленческие решения и оттренировать информационное взаимодействие. "Чтобы не создавать неудобств гражданам, отработка эвакуации пройдет с привлечением статистов. Накануне спасатели адресно проинформировали всех жителей деревень - 183 человека в восьми населенных пунктах", - рассказали в МЧС.


Персонал АЭС продемонстрирует действия по локализации и ликвидации аварий на реакторном оборудовании, эвакуацию и укрытие в защитных сооружениях, функционирование кризисного центра и информационное взаимодействие. Подразделения МЧС ликвидируют пожар склада дизельного топлива в условиях аварийной обстановки.


"На выезде из д.Бобровники для регистрации граждан и выдачи соответствующих удостоверений будет организован сборный эвакуационный пункт. В медпункте обеспечат средствами защиты, проведут йодную профилактику. Для выезда из условно грязных зон в чистые предусмотрены контрольно-распределительные пункты. Охрану общественного порядка обеспечат работники РОВД. В пункте временного расселения на базе местной гимназии организуют выдачу одежды, питания, будут оказывать медицинскую и психологическую помощь", - проинформировали в МЧС.

Планируется задействовать свыше 270 человек и более 40 единиц техники, включая силы и средства МЧС, МВД, Минобороны, Госпогранкомитета, Минздрава и других организаций, а также подразделений госкорпорации "Росатом".

Проводя учение, Беларусь действует в строгом соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии и исходит из безусловной приоритетности обеспечения безопасности при реализации национальной ядерной энергетической программы.
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