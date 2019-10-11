



И начнем мы – с музея ложек, расположенном в Березино. Музей деревянной ложки, который там находится, начинался с обычной домашней коллекции местной жительницы Анны Жданович и располагался в ее доме. А за 9 лет вырос в настоящую местную достопримечательность, переехал в отдельное помещение. При музее деревянной ложки стали проводиться мастер-классы местных мастеров и национальные праздники, число экспонатов увеличивалось, их разнообразие росло.





А в 2016 году в городе появилась 23-метровая ложка, сделанная тремя местными мастерами. Огромная и при этом очень тонко сделанная и красивая ложка сразу же стала претендентом на попадание в книгу рекордов Гиннеса как самая большая ложка в мире.





Это не просто деревянная фигура огромных размеров в форме ложки. На ней вырезано множество рисунков, большинство из которых таят в себе сакральный смысл рождения и жизни, герб города Березино и много других знаков, вырезанных местными мастерами.





Коллекция белорусского музея деревянных ложек насчитывает более двух сотен экспонатов. Сделаны они из березы, дуба, липы, крушины и даже из волчьей ягоды.









Благодаря ложкам и созданному когда-то в регионе музею в городе раз в два года проводится областной праздник-конкурс "Бярэзінскія лыжкары". На нем мастера показывают, а после дарят музею свои лучшие и самые необычные работы и соревнуются в стремлении поразить уровнем своего мастерства местных жителей и гостей города.









Ни один подобный проект не будет интересным, успешным и развивающимся без фанатов своего дела, вкладывающих силы и душу в его развитие. В Березино сегодня таким человеком является мастер Евгений Осипов. Именно он помог реализовать идею создания огромной ложки, о которой мечтала еще создательница музея. Преподаватель физики, математики и информатики, он долгие годы совмещал работу с хобби, а сейчас своей основной занятостью вместо цифр и формул сделал обучение детей ремесленному мастерству. В местном центре ремесел он сейчас ведет "Школу лыжкарскага майстарства".









Необычный музей в самом обычном белорусском городке интересен еще и тем, что там не только можно посмотреть на большие и маленькие, древние и современные ложки, оценить филигранность мастера, вырезавшего их из дерева, но и самим попробовать сделать ложки из разных материалов, либо их звучание в качестве музыкальных инструментов.





А еще – узнать много народных примет, связанных с ложками. Например, то, как при помощи ложек наши предки лечили болезни или предсказывали судьбу, и какую ложку обязательно брали с собой в дорогу как оберег.









"Наши ложки – настоящий бренд, Мы очень рады, когда к нам приезжают смотреть на наши ложки, на 3-метровый памятник ложки, когда проводит с детьми мастер-классы наш мастер Евгений Осипов, или когда проходят занятия по игре на ложках", - рассказали Interfax.by в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Березинского райисполкома.





Музей деревянной ложки

Минская область, г. Березино, ул. Молодежная, 5. Телефон: +375 17 155-54-34, 155-46-77.



