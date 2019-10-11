По предварительным данным МВД, на 202-м километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе микроавтобус Mercedes Sprinter при развороте столкнулся с фурой, ехавшей в попутном направлении, и съехал в кювет.

"Пострадали десять человек – граждане Республики Беларусь, пять из них погибли", - сказал собеседник агентства.





По его словам, трое пострадавших госпитализированы в больницы Калужской области, еще двоим медицинская помощь была оказана амбулаторно.



