Валерий Федосюк. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал генеральный директор НПЦ НАН по материаловедению, член-корреспондент НАН Беларуси





Дж.Гуденаф с женой Ирэн в гостях у Николая Николаевича Сироты и его жены Ирины Мироновны





— Мы горды тем, что один из лауреатов премии — Джон Гуденаф — неоднократно посещал наш институт и был искренним другом его первого директора и основателя Николая Николаевича Сироты, — сказал В. Федосюк.





Говоря о значении Нобелевской премии по химии, которая в 2019 году присуждена за развитие технологий литий-ионных батарей, ученый отметил, что в 1970–1980-х, когда закладывались основы этого устройства, трудно было вообразить, что новая «литиевая батарейка» окажется сердцем сразу нескольких промышленных переворотов. Благодаря ей электроника стала портативной, бытовая техника — беспроводной, энергетика — возобновляемой, а мегаполисы в скором времени лишатся своих привычных атрибутов — смога и шума — благодаря электротранспорту.





По словам В. Федосюка, сотрудники НПЦ по материаловедению активно работают в области создания аккумуляторов нового типа и графенсодержащих материалов.





— Нами разработан новый, дешевый и экологически безопасный способ получения графеноподобных материалов, предложен способ его организации в трехмерные сотовые структуры и стабилизации за счет химических «сшивок». Развиты методы пришивки к нему функциональных групп. Все эти решения позволили применить новую концепцию использования углерода в батареях. Она заключается в том, что углеродный материал служит не только инертным токосъемником, а компонентом, участвующим в окислительно-восстановительных реакциях. Пока эту концепцию мы реализовали в суперконденсаторах, которые сегодня испытываются в составе электромобиля. На очереди — создание опытного образца батареи на новой концепции, — сообщил ученый.





В НПЦ по материаловедению уже создан опытный образец суперконденсатора на основе графенсодержащего материала. Эта разработка мирового уровня применяется в производстве накопителей энергии для электротранспорта и не имеет зарубежных аналогов. Белорусские ученые также разработали графенсодержащий материал. Это — тоже разработка мирового уровня. Он применяется в производстве конструкционных элементов, накопителях энергии, смазки, сорбентов, сенсоров и так далее.





Фото предоставлено пресс-службой НАН Беларуси



