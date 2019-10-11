Проект расположения зон охраны опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Документом определены два участка зоны охраны: первый охватывает территорию у пр. Независимости, где располагаются жилые дома № 91 и 93, ботанический сад и здание станции Заслоново Детской железной дороги (дом № 86 на пр. Независимости).





Второй участок — территория в границах юго-восточной части парка. Зона охраны недвижимой материальной историко-культурной ценности предусматривает запрет на строительство на этом участке зданий и установку рекламных конструкций крупных размеров.









При этом территория, прилегающая к восточной, юго-восточной и северо-восточной частям парка, отнесена к зоне регулируемой застройки и ограничивается ул. Макаёнка. Первая часть этой зоны составляет 2,43 га и расположена с северо-восточной и восточной сторон парка. Здесь не разрешается возводить здания выше 15 м и надстраивать уже существующие. Также тут не могут размещаться склады или предприятия, которые способны увеличить грузовые потоки, несут взрыво- или пожарную опасность, а также могут негативно повлиять на качество воздуха или водного бассейна на указанной территории. Вторая часть зоны регулируемой застройки располагается со стороны юго-восточной границы парка (1,93 га). На ее территории не разрешается строительство зданий выше 11 м.



