



Водитель «Mercedes Sprinter», двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, уезжая от обочины дороги для разворота, столкнулся с автомобилем «Scania». После этого «Mercedes Sprinter» съехал в кювет.

В результате аварии четыре человека погибли и шесть получили травмы различной степени тяжести.





РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД России сообщает, что все погибшие были гражданами Беларуси. Один из раненых скончался по дороге в больницу. "Из шести человек (раненых) четверо - тяжелые, у них сочетанные травмы", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще у двоих пострадавших травмы легкие, и, по всей видимости, они будут отпущены домой.