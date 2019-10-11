Смертельное ДТП под Калугой: самосвал снес Газель. Погибли четыре белоруса
Днем 10 октября в Бабынинском районе Калужской области России произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человек. Об этом сообщили в местном управлении МВД РФ.
Водитель «Mercedes Sprinter», двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, уезжая от обочины дороги для разворота, столкнулся с автомобилем «Scania». После этого «Mercedes Sprinter» съехал в кювет.
В результате аварии четыре человека погибли и шесть получили травмы различной степени тяжести.
РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД России сообщает, что все погибшие были гражданами Беларуси. Один из раненых скончался по дороге в больницу. "Из шести человек (раненых) четверо - тяжелые, у них сочетанные травмы", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще у двоих пострадавших травмы легкие, и, по всей видимости, они будут отпущены домой.
пресс-служба ГУ МЧС Калужской области
"Белорусский партизан"
07:38 11/10/2019