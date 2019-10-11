Между жизнью и правосудием: когда Беларусь отменит смертную казнь

В Беларуси подошла к концу неделя против смертной казни. Информационная кампания получилась достаточно насыщенной: состоялись два музыкальных фестиваля "Рок за жизнь" - в Минске и Могилеве, просмотры фильмов на тему смертной казни, дискуссии, дебаты и игры живого действия, флешмоб в знак солидарности в интернете. Уже более 10 лет правозащитники и активисты борются за то, чтобы в нашей стране был введен мораторий на смертную казнь. Беларусь - единственная страна в Европе и на постсоветском пространстве, где до сих пор расстреливают людей.

Инфографика: Радио Свобода

Подавляющее большинство стран в мире сегодня либо отменили смертную казнь, либо наложили мораторий на такой вид наказания. Особенно активно это происходит в последние десятилетия: в 1945 году было только восемь стран, отменивших смертную казнь, спустя 30 лет, в 1978 году, число таких стран увеличилось до 16, а в 2016 году их насчитывалось уже более 150. В 2018 году смертные казни были проведены в 20 странах, это 10 процентов от всего числа стран мира. И это - исторический минимум.

Почему отмена смертной казни стала нормой в большинстве стран?

Здесь важны несколько факторов: история конкретно взятой страны и региона, а также наличие сильных лидеров, обладающих четкой моральной позицией и смелостью взять на себя ответственность за принятие решения в этом вопросе. Движение против смертной казни, как правило, активизировалось и приводило к ее отмене после больших войн и разрушений и после падения диктаторских режимов.

Например, в Греции, где до 1974 года применялась смертная казнь, с 1967 по 1974 гг. была диктатура. В 1974 она пала, а диктаторы были приговорены к смерти. Лидер страны, премьер-министр Константинос Караманлис своим решением отменил решение суда и заменил смертную казнь пожизненным тюремным заключением. Общественность в Греции была шокирована. Однако уже всего через несколько недель общественное мнение полностью поменялось на противоположное - греки даже начали гордиться таким решением.

Во Франции в 1981 году около 60-65% населения поддерживали смертную казнь, но президент страны занял позицию лидера, и вскоре мнение подавляющей части общества полностью изменилось.

Многие страны мира (например, Аргентина, Германия, ЮАР, Норвегия, Камбоджа и др.), чей народ становился жертвой чудовищных преступлений, включая преступления против человечности, военные преступления и геноцид, отменили смертную казнь или ввели мораторий. То есть эти страны признали важность правосудия и права на жизнь, которое не может быть подорвано жаждой мести.

Важным фактором является международное право. Государства и правительства взяли на себя обязательство обеспечивать людям право на жизнь, сохранность жизни, а не отнимать ее, даже в случаях с самыми отъявленными преступниками. Убийца может быть лишен свободы, но не жизни. А государство не имеет право на убийство. Эти обязательства вытекают из фундаментального «человеческого достоинства» каждого человека, даже того, кто совершил зверское преступление.

Вместе с тем, многие лидеры признали постоянный риск казни невинных людей, опасность использования смертной казни в качестве инструмента политических репрессий.

При этом не стоит думать, что в странах, где отменена смертная казнь, все люди белые и пушистые. Там также имеют место тяжкие преступления. Например, громкие теракты в Париже, которые происходили на протяжении 2015 года. И все же Франция остается страной, которая отменила смертную казнь.









Отмена смертной казни в Беларуси: что говорят сторонники и противники





У сторонников и противников смертной казни есть одно общее - они заинтересованы в том, чтобы государство проводило эффективную криминальную политику, в результате которой будет уменьшаться преступность и люди могут чувствовать себя в безопасности в своей стране. Разница в подходах и понимании, как этого можно достичь.





Мы побывали на дискуссии на эту тему в Гродно и предлагаем рассмотреть самые распространенные аргументы, которые существуют в белорусском обществе.

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9 октября в рамках Недели против смертной казни в Гродно прошел показ документального фильма "Курумим" и дискуссия на тему смертной казни с координатором кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андреем Полудой.

Фото: "Белорусский партизан"





1. Смертная казнь - это проявление справедливости, "око за око", "смерть за смерть".





Пожалуй, самый распространенный аргумент сторонников смертной казни. Но если убрать эмоции и подумать трезво, высшая мера наказания не восстанавливает справедливость для семей убитых, ведь последствия убийства не могут быть исправлены другим убийством.





Исследования в разных регионах мира показали, что не все семьи жертв преступлений чувствовали, что убийство обвиняемого принесло им успокоение.





Жертвы имеют право на грамотное правосудие, психологическую помощь и поддержку, возмещение ущерба. Но смертная казнь ничего не возмещает и не приносит облегчения жертвам. Может, если только на мгновение, но не в долгосрочной перспективе. Государство убивает человека и "умывает руки", а близкие жертв остаются сами с собой и своей бедой.





Правосудие не может диктоваться жертвами, иначе это будет просто замаскированная месть, возложенная на плечи государства. Мы все - люди, у нас есть эмоции. И роль государства как раз в том, чтобы быть над этими эмоциями, в роли независимого рефери.





В мире существует ряд инициатив, которые привлекают жертв преступлений и их семьи к процессу отмены смертной казни.



2. Смертная казнь как сдерживающий преступность фактор.





Еще один довольно распространенный аргумент. Однако мировой опыт, различные крупные исследования, проведенные в разных странах и регионах мира, показывают, что отмена смертной казни еще нигде не привела к росту количества убийств, равно как введение смертной казни не приводило к их уменьшению.

В Австрии, Аргентине и ряде других стран после отмены смертной казни наоборот, сократилось число тех преступлений, за которые она могла быть назначена.

Нет никаких научных фактов, доказывающих, что смертная казнь как-то влияет на количество тяжких преступлений. Если подумать, действительно, вряд ли человек, планируя и совершая тяжкое преступление, думает о смертной казни.





Если следовать такой "профилактической" логике, то смертную казнь для устрашения государство должно было бы проводить на центральных городских площадях. В Беларуси исполнение смертных приговоров осуществляется в строгой секретности. Про исполнение приговора сообщается только близким родственникам. Журналисты постоянно сталкиваются с отказами в судах и правоохранительных органах в предоставлении информации по таким делам. О каком тогда сдерживающем факторе может идти речь?





Неотвратимость наказания, а не его суровость сдерживает потенциальных нарушителей.









3. Лишение свободы - слишком мягкое наказание для преступника, который совершил жестокое убийство.





Возвращаемся к жажде справедливости, на которой основывается этот аргумент сторонников смертной казни. Уровень применения лишения свободы в Беларуси достаточно высок - более 30%. Это приводит к тому, что в обществе нивелируется серьезность такого вида наказания. Частые амнистии только подкрепляют это мнение. В результате общество видит выход в более жестоких наказаниях - в смертной казни. Но это тупиковый вариант для страны: там, где государство практикует жестокость по отношению к своим гражданам, раскручивается спираль жестокости и насилия на всех уровнях.





Когда государство приговаривает человека к смерти и уничтожает его, вместо одного убийцы остается несколько: судья, который выносит приговор, прокурор, который требует смертной казни, непосредственные исполнители - палачи.



Анимационный фильм «Исполнитель», режиссера Даниила Жюгжды ставит перед зрителями вопрос о жизни и судьбе тех людей, которые иногда живут рядом с нами и при этом профессионально выполняют свою работу - исполнителей смертных приговоров.





4. Содержание преступника на пожизненном заключении слишком дорого для государства, и почему налогоплательщики должны это оплачивать?





Открытой информации, сколько ежемесячно государство затрачивает на содержание осужденных на пожизненное заключение, нет. Но недавно появился весомый экономический контраргумент.





Известный IT-бизнесмен Виктор Прокопеня связал наличие в нашей стране смертной казни с высокими процентными ставками по кредитам. Предприниматель в своем выступлении на Кастрычніцкім эканамічным форуме в 2018 году привел ряд примеров, когда внеэкономические действия имеют высокую цену. В частности, Прокопеня полагает, что, если отменить в Беларуси смертную казнь, то платежи государства по кредитам снизятся с миллиарда долларов в год до примерно 800 миллионов.

– У нас из госбюджета, который составляет около 15 млрд долларов, порядка одного миллиарда долларов уходит на обслуживание госдолга. Мы платим безумную ставку по внешним долгам (5—6%). Отмена смертной казни позволит снизить стоимость госзаимствований. Если отменить смертную казнь, удастся сэкономить [на обслуживании госдолга] 200 млн долларов, а то и больше.

Значит, 200 миллионов долларов нам стоит расстрелять 5 человек. Как будто мы их с бомбардировщика бомбим, – заявил бизнесмен. – Я не говорю, что смертная казнь – это хорошо или плохо. Но надо понимать, сколько это стоит. В бюджете не хватает средств платить зарплату врачам и учителям. Посчитайте, и выяснится, что ввести мораторий на исполнение смертной казни — вполне разумно.

Получается, Беларусь теряет большие деньги из-за убийства двух-трех человек в год именем государства.





5. Смертная казнь существует в таких прогрессивных странах, как США.





"Вот пусть сначала они отменят, а потом поговорим", - часто в дискуссиях говорят сторонники смертной казни. Однако даже в США в ряде штатов не применяется смертная казнь. Кроме этого, между вынесением приговора и его исполнением в США часто проходит более 20 лет. Все это время осужденный имеет право обращаться с обжалованиями на вынесенный приговор.





И тут важно все-таки вспомнить, что мы живем не в США, и нас в первую очередь должна волновать ситуация в нашей стране.









Референдум 1996 года и общественное мнение





В таких сложных вопросах мнение общества конечно важно, но сильное политическое лидерство в стране должно ответственность брать на себя, а не перекладывать на людей, так как вопрос смертной казни лежит в эмоциональной плоскости. Ни в одном государстве мира смертная казнь не отменялась через референдум. Иногда отмена смертной казни происходило в условиях, когда общественное мнение противилось этому, как, например, в Канаде, Германии, Великобритании.

Государство имеет преимущество в применении силы, и должно брать на себя ответственность за это преимущество. Вышеописанные примеры Греции и Франции показывают, что мнение людей по этому вопросу быстро меняется. И думается, вряд ли бы, в случае отмены смертной казни в Беларуси, белорусы массово вышли на площадь в знак протеста.

Важны также формулировки. Если спросить, поддерживаете ли вы смертную казнь человека, который зверски убил маленького ребенка, вам скорей всего ответят «Да». А если спросить, поддерживаете ли вы смертную казнь, зная, что более 100 человек были казнены по ошибке и мы не сможем их вернуть, вам скорей всего ответят «Нет».

Во время референдума 1996 года, когда более 80% белорусов высказались за сохранение смертной казни, законодательство Беларуси не предусматривало пожизненного заключения. Максимальным было тюремное заключение сроком на 15 лет. И только в 1997 году уже после референдума в Уголовном кодексе появилось пожизненное заключение. Важно также отметить, что референдум носил рекомендательный характер, и вопрос смертной казни там был не основным, его добавили в довесок. Перед референдумом людям вообще ничего не объясняли в этом сложном вопросе.



За более чем 20 лет с момента референдума общественное мнение в Беларуси изменилось. Уже выросло поколение белорусов, которые только родились в том году и не голосовали на референдуме.

В Конституции Беларуси есть статья 24, гласящая, что смертная казнь будет сохранена, пока ее не отменят, иными словами – эта мера носит временный характер. Конституционный суд наделил парламент или президента правом самостоятельно принять решение о введении моратория на смертную казнь, достаточно только их решения.

Отмена смертной казни требует лидерства - от политиков, судей, религиозных деятелей, юристов. Посмотрим на опыт Швейцарии. Здесь вопрос об отмене смертной казни никогда не выносился на референдум, хотя в этой стране очень часто проводятся опросы населения по тем или иным вопросам. В случае со смертной казнью юридические эксперты взяли на себя ведущую роль в диалоге вокруг ее отмены, и это было нормально воспринято в обществе.



Смертная казнь как пытки для родственников осужденных





Смертная казнь в Беларуси скрыта за завесой тайны. Тело расстрелянного не выдается семье для погребения, место его захоронения не сообщается. Родственники казненного испытывают глубочайший стресс. Получив извещение, что приговор исполнен, они объезжают все городские кладбища в поисках свежих могил. Например, известно, что так могилу искала мать расстрелянного Андрея Жука Светлана Жук. Комитет по правам человека ООН признал процедуру применения смертной казни в Беларуси бесчеловечной по отношению к родственникам казненных.





Фестиваль "Рок за жизнь" в Минске, 2019 год

"Судебная лотерея"





В государствах правовая система должна гарантировать, что виновный получит надлежащее наказание, а также исключить вероятность наказания невиновного. Решение о применении смертной казни или любого другого наказания принимают судьи, прокуроры, то есть люди, которые могут ошибаться, могут быть или не быть предвзятыми. Ни одна судебная система в мире не является совершенной. Вместе с тем смертная казнь – необратима, и в случае судебной ошибки жизнь человека не вернешь.

Известны сотни случаев доказанных судебных ошибок. Например, в тех же США, где в ряде штатов все еще практикуется смертная казнь, с развитием технологий, благодаря анализу ДНК и других доказательств выяснилось, что сотни людей были приговорены к смерти ошибочно. А это страна, где развита система права и есть независимые суды.



В Беларуси наиболее яркий пример - "дело Михасевича". В 1970-1980-х Геннадий Михасевич убил 36 женщин в Витебской области ­– и за его преступления были осуждены 14 невинных человек. Один из них был расстрелян.





По статистике, практически во всех странах, где есть смертная казнь, она применяется в основном на бедных, маргинальных людей, у которых нет денег на дорогих адвокатов, представителей меньшинств и других объектов дискриминации. Не стоит также забывать, что решение о мере наказания выносят судьи, прокуроры, у которых, как и у всех людей, могут быть свои предрассудки и стереотипы.





Обсуждение отмены смертной казни в Беларуси сегодня вышло на качественно новый уровень, сегодня это одна из самых актуальных тем как среди правозащитников, так и в высших политических кругах. Белорусские правозащитники убеждены: отмена смертной казни в нашей стране - дело совсем недалекого времени.