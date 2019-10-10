На выходных потеплеет: на юге Беларуси — до +20
В пятницу, 11 октября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
Ночью на значительной части территории, а днём в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный, юго-западный умеренный, передает "Еврорадио".
Ночью термометры покажут 4-9 выше нуля, днём воздух прогреется до 9-15 тепла.
12 октября погода будет облачная с прояснениями. Преимущественно по северу Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-западный умеренный, ночью по северо-западу, а днём на большей части территории — сильный порывистый, до 15-18 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет +6...+ 11, днем прогнозируется 11-18 выше нуля, по юго-западу — до 20 градусов тепла.
В воскресенье, 13 октября, также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный порывистый.
Ночью температура воздуха будет 7-12 со знаком "плюс", днём потеплеет до +11...+ 18, по югу ожидается до 20 выше нуля.
21:40 10/10/2019