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На выходных потеплеет: на юге Беларуси — до +20

В пятницу, 11 октября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью на значительной части территории, а днём ​​в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный, юго-западный умеренный, передает "Еврорадио".

Ночью термометры покажут 4-9 выше нуля, днём ​​воздух прогреется до 9-15 тепла.

12 октября погода будет облачная с прояснениями. Преимущественно по северу Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-западный умеренный, ночью по северо-западу, а днём ​​на большей части территории — сильный порывистый, до 15-18 метров в секунду.


Ночью температура воздуха будет +6...+ 11, днем ​​прогнозируется 11-18 выше нуля, по юго-западу — до 20 градусов тепла.

В воскресенье, 13 октября, также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный порывистый.

Ночью температура воздуха будет 7-12 со знаком "плюс", днём ​​потеплеет до +11...+ 18, по югу ожидается до 20 выше нуля.
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