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В Вороновском районе мужчина повесил собаку и на глазах ребенка выбросил ее в мусорку

В дежурную часть Вороновского райотдела милиции в конце прошлого месяца обратился местный житель и сообщил, что его несовершеннолетняя дочь видела, как мужчина в сторону мусорки волочил по земле мертвую собаку, шея которой была обвита веревкой. Картина настолько шокировала девочку, что домой она пришла вся в слезах.

В ситуации стал разбираться участковый инспектор милиции, рассказали в УВД Гродненского облисполкома. Оказалось, что к смерти собаки причастен местный житель 1958-го года рождения. Мужчина увидел, как на его подворье животное доедало принадлежащую ему курицу. Тогда пенсионер попросил у соседа веревку, позвал собаку и накинул петлю ей на шею, после чего повесил на недалеко стоящем турникете, а труп отнес на мусорку.

Противоправному поведению мужчины дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена ст.339-1 «Жестокое обращение с животными».
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