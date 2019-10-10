В Вороновском районе мужчина повесил собаку и на глазах ребенка выбросил ее в мусорку

В дежурную часть Вороновского райотдела милиции в конце прошлого месяца обратился местный житель и сообщил, что его несовершеннолетняя дочь видела, как мужчина в сторону мусорки волочил по земле мертвую собаку, шея которой была обвита веревкой. Картина настолько шокировала девочку, что домой она пришла вся в слезах.