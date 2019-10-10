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Починили. Авиакомпании возобновляют полеты на проблемном Boeing 737 Max

Авиалинии США вернут на рейсы самолеты Boeing 737 Max в январе 2020-го. За последних год из-за неисправностей этих самолетов погибло 346 людей.

В октябре прошлого года и в марте 2019-го произошли две идентичные авиакатастрофы: новые самолеты Boeing 737 Max упали незадолго после взлета из-за неисправности системы управления. В первой катастрофе погибло 189 людей, а во второй — 149.


Причина крушений — неправильно настроенная система предотвращения сваливания MCAS, которая автоматически корректирует положение самолета и опускает его нос вниз.

Позже оказалось, что компания экономила деньги на разработчиках этой системы и нанимала сторонних программистов, которые и допустили ошибки в программном обеспечении лайнера. Из-за этого акции Boeing значительно упали, и американский авиастроитель был вынужден приостановить полеты моделей 737 Мax по всему миру.


За полгода после катастрофы в Эфиопии компания исправила ошибки электронного оборудования самолетов и сейчас проходит последние этапы сертификации от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Тем не менее, американские авиакомпании уже заявили, что возвращают модель 737 Мax на рейсы уже с января 2020-го. Одна из крупнейший авиакомпаний в мире American Airlines имеет в своем флоте 24 Boeing 737 Max 8, и ждет еще 76 таких же самолетов, которые они заказали ранее.

После официального расследования FAA, American Airlines отложили полеты на этих моделях самолетов до сентября 2019-го, но недавно эксперты нашли еще одну неисправность в системе лайнера, и поэтому их коммерческую эксплуатацию перенесли на несколько месяцев.

В американской авиакомпании заявляют, что из-за крушений Boeing 737 Max они были вынуждены отменить 115 рейсов и потеряли во втором квартале 2019-го около $185 млн.
Источник: "Новое время"
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