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Лицеист продавал психотропы через телеграм. Его приговорили к восьми годам

Учащийся столичного лицея, торговавший психотропами через телеграм-канал, осужден на 8 лет.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Милиция задержала за незаконный оборот психотропных веществ 17-летнего юношу. В его доме изъяли мобильный телефон. Изучение гаджета позволило установить адреса, по которым парень оставлял наркотик будущим покупателям.

— Оперативники посетили места закладок и обнаружили там более 1,5 грамма особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, — рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск».


Следствие установило, что молодой человек продавал запрещенные препараты, используя телеграм-канал. Парень получал от подельников психотроп, расфасовывал его и делал закладки в тайники. Он и сам неоднократно употреблял ядовитый порошок.

Действия обвиняемого квалифицировали как незаконный оборот психотропных веществ, совершенный в составе организованной группы. Во время следствия он был под стражей. Суд приговорил юношу к восьми годам лишения свободы без конфискации имущества. Приговор вступил в законную силу.
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