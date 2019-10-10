Волонтеры отмечают: из-за диагноза ребенок не ориентируется в городе и не идет на контакт с чужими людьми. Более того — не разговаривает, речь его невнятная.





Даниил Медведев живет в Минске на улице Янки Лучины, 50. Сегодня утром, примерно в 11.20, он вышел из вспомогательной школы № 10 на улице Кабушкина, 90, и пропал.



