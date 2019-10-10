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Учащаяся колледжа в Молодечно покончила с собой

В Молодечно покончила с собой учащаяся политехнического колледжа после конфликта с преподавателем, сообщил телеграм-канал «Отчислено».

В администрации отказались Радио «Свабода» комментировать ситуацию.

Официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног сообщила, что по факту гибели девушки «следователи разбираются, устанавливают обстоятельства ее гибели». 

«Остальная информация по этическим соображениям не подлежит огласке, в том числе и в интересах следствия», — сказала Татьяна Белоног.

В администрации колледжа отказались комментировать ситуацию по телефону.
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