В редакцию Бресткой газеты пришло письмо, в котором автор рассказал реальную историю о том, как 30 законопослушных граждан зависли на 4 часа на границе по прихоти пограничных контролеров.





Заметим, что история эта, увы, не единичная, и подобные истории случаются на белорусской границе достаточно часто, что ярко характеризует не с лучшей стороны государство, в котором мы живем - прим. БП





Говорят, мол, у нас человек, его права, интересы и все такое стоят на первом месте. На самом деле, как и в случае с халвой, слова по большей части остаются лишь словами.





В этом довелось в очередной раз убедиться несколько дней назад.





Возвращался в Брест на рейсовом автобусе Варшава – Минск. Поэтому кроме брестских на борту были пассажиры из Пинска, Барановичей и, конечно же, столичные. Последних автобус должен был доставить в Минск в пять утра. С автовокзала Warszawa Zachodnia (Варшава-Западная) отправились строго по расписанию – в 16.30 (время местное). Вот вам школьная задачка: посчитайте, сколько времени автобус должен находиться в пути с учетом разницы часовых поясов.





Но возвращаемся к теме. Нам повезло: пробок на польских дорогах не было (хотя нередко случаются), так что до погранперехода в Тересполе доехали без задержек. Пограничный и таможенный контроль прошли быстро. Трое пассажиров даже Tax Free оформить успели, хотя на таких рейсах на это не всегда есть время.





В общем, все складывалось наилучшим образом, и около 22.30 (по белорусскому времени) наш автобус попал на белорусскую сторону. Здесь всех вернувшихся на Родину попросили с вещами на выход. Прошли в зал пограничного и таможенного контроля. Перед его началом инспектор таможни провел короткий инструктаж: рассказал о нормах ввоза и просветил на предмет зеленого и красного коридоров. То есть все шло в штатном режиме.





Начался паспортный контроль. Я его проходил в числе первых. Всего же нас в автобусе было 31 человек: 29 пассажиров и двое водителей.





Подошел к окошку паспортного контроля. Громко поздоровался с миловидной девушкой, сидящей за стеклом. В ответ – тишина. Захотелось сказать какой-нибудь «комплимент» насчет ее слуха или речи, но сдержался.





Подобную процедуру на нашей границе проходил много раз, поэтому знаю, что в подавляющем большинстве в стеклянных будках сидят либо «глухие», либо «немые», потому что очень редко в ответ можно услышать «здравствуйте» или заметить хотя бы кивок головой. Увидеть по ту сторону стекла улыбку соотечественника в форме – явление крайне редкое, что-то сродни мироточению иконы.









Возможно, научить прапорщиков-пограничников разбираться в паспортах проще, чем здороваться. А может, так задумано, чтобы сурово-каменное лицо страны, даже в образе симпатичной девушки, встречало прямо на границе. Ну чтоб приводить в чувства (словно нашатырь под нос) после всяких там европейских вольностей вроде улыбки на лице человека в форме, находящегося при исполнении.





Двигаемся дальше – прямиком к таможеннику. Тут было и здравствуйте, и пожалуйста, и, конечно же, традиционные вопросы про спиртное, сигареты и наркотики. Люди работают в десятке метров друг от друга, а какая разница, отметил про себя я. Через несколько минут, если забыть про осадочек, процедуру паспортного и таможенного контроля можно было считать пройденной в штатном режиме. И, усевшись на свое место в автобусе, я так и считал.





Считал 20 минут, потом 30, 40… Когда время ожидания стало явно давить на психику, решил выйти и узнать: когда же поедем? На улице, недалеко от входа в зал, где проходят процедуры контроля, стояли и курили несколько попутчиков и водители автобуса. Я не курю, поэтому до той поры был не в курсе последовавших событий.





Оказалось, что в чемодане одной из пассажирок нашего рейса пограничная собака при досмотре унюхала что-то запрещенное. Со слов очевидцев, это были упаковки с чаем, на которых было изображение марихуаны.





Зашел в зал и увидел, как к месту досмотра привели другую собаку. Не сразу, но она нашла вызвавший подозрение пакет и села перед ним, дав тем самым понять, что в нем то, что ее учили находить. А учили ее, судя по тому, как она работала, хорошо.





После этого стало ясно, что наше пребывание на границе затянется. Как долго? За ответом на этот вопрос мы обратились к сотруднику таможни. Он был немногословен, но вкратце процедуру обрисовал: «Сейчас вызову опергруппу, они приедут, проведут опрос, составят протокол…»





От четкого ответа на естественный с нашей стороны вопрос, сколько времени это займет, таможенник уклонился. Сказал, мол, все будет зависеть от того, как быстро приедет опергруппа. При нас позвонил и вызвал. Время приближалось к полуночи.





Задержанная женщина какое-то время стояла, потом сидела в зале, возле досмотрового стола, на котором лежали ее вещи, затем собрала их в чемодан, а потом ее с багажом куда-то увели.





Следующие полтора часа часть пассажиров дремала в автобусе, другая – коротала время в досмотровом зале возле кофе-автомата. Он и перекур на улице рядом с переполненной мусоркой – все доступные развлечения для «зависших» на границе граждан.





Попасть в «дьютики» невозможно: они на другой стороне – на выезде, обслуживают тех, кто покидает Беларусь. Поэтому тем, у кого не было с собой перекуса, пришлось, в прямом смысле, голодать. Ведь купить бутерброд или бутылку воды негде.









После трех бесцельно прожитых под ночным, холодным, октябрьским небом часов одна из пассажирок решила позвонить на горячую линию. Ее перенаправили на брестский номер. Набрав его, она включила громкую связь, чтобы присутствующие могли слышать.





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А мы к тому времени уже не просто разговорились, а, можно сказать, даже сдружились. В таких ситуациях быстро наводятся мосты. Незнакомые люди одалживали друг другу монеты и мелкие купюры на кофе из автомата, а потом пили его из одного стакана.





Начались откровенные разговоры, в том числе на тему отношения нашего государства к гражданам, защите их прав, соблюдения их интересов и т. п. Поговорили и о том, почему так много людей уезжает из страны и так мало желающих к нам приехать. Дискуссий не было, все высказанные мнения по вышеозначенной тематике одобрялись без вопросов.





Такое единодушие в оценках наблюдалось, возможно, потому, что народ собрался продвинутый. Большинство из участников вынужденных ночных посиделок ехали на побывку домой с работы в Европе.





Но вернемся к теме: на вопрос «Почему 30 законопослушных граждан должны терять свое время, ломать планы, голодать и мерзнуть на границе?» голос в трубке ответил, что, мол, «такая технология» оформления случившегося.





Дальнейшее развитие ситуации можно описать словами из известного советского мультика про Винни Пуха: «Они посидели немного, потом еще немного, потом еще».





Через какое-то время все-таки началась «движуха». Появились два молодых человека, одетые в обычную гражданскую одежду. Они не представились, но уверенно зашли в автобус, прошли в конец салона, где во время пути сидела задержанная пассажирка.





Потом заходили и выходили еще какие-то люди, опять же не представляясь, не показывая никаких документов. Во всяком случае, я никаких корочек не видел, хотя и сидел рядом со входом в автобус.





К середине четвертого часа нашего пребывания на границе всех попросили выйти из теплого автобуса на уличный холод, дабы не мешать проведению следственного эксперимента. Люди в штатском привели задержанную женщину и зашли с ней и понятыми в автобус. Пробыли они там недолго, после чего нам милостиво разрешили вернуться на свои места.





Мы «посидели немного, потом еще немного…» и в 02.30 наш автобус наконец-то тронулся в путь. Еще одна простенькая задачка: сколько времени потеряли на границе 30 законопослушных граждан?





И, как мне показалось, если бы мы не звонили на горячую линию, если бы открыто не возмущались происходящим, могли бы зависнуть и на дольше. У них, видите ли, технология такая. Кстати, один из водителей рассказал, что уже попадал в подобные ситуации и терял на границе минимум по пять часов.





А теперь представьте различные возможные вариации ситуации. Если бы, к примеру, в автобусе ехали маленькие дети, а на улице зима, мороз градусов под 15 – 20, да еще и с ветерком? А что если у кого-то проблемы со здоровьем, а его вынуждают 4-5 лишних часов сидеть в автобусе? А если кто-то едет к определенному времени, потому что у него пересадка и билеты на поезд или самолет?









Опять же на водителей дополнительная нагрузка: им ведь потом еще рулить 5 часов до Минска. И ехать наверняка будут быстрее обычного, потому что опаздывают. А в дороге всякое может случиться.





Понятно, что те, кто работает на границе, должны соблюдать инструкции и регламент. Они, кстати, с пониманием воспринимали наши возмущения. Но вот столичному начальству, которое в своих кабинетах принимает решения, надо бы задуматься над некоторыми "технологиями и регламентами".





Границу, конечно же, надо держать на замке от всяких нежелательных проявлений, но и о людях не лишним будет подумать. И здесь технология должна быть одна – минимум неудобств, дискомфорта и максимально возможное соблюдение интересов законопослушных граждан.





Да, и было бы замечательно, если бы в должностные обязанности людей, работающих на границе, записали: побольше улыбаться, не забывать говорить «здравствуйте» и обязательно на разных языках.



