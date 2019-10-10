Белорусам массово отказывают во въезде в Израиль. МИД вызвал посла

Только за 10 дней с начала октября уже 18 граждан Беларуси получили отказ во въезде. Их «развернули» израильские миграционные службы в аэропорту Тель-Авива. Об этом сообщается на странице МИД в Фейсбук.





Например, 7 октября было отказано во въезде сразу 11 белорусам, которые прилетели прямым рейсом «Белавиа».





«Наши граждане, которые направлялись на отдых, на встречи с родными, близкими и друзьями, в ожидании возможности улететь обратно на Родину по несколько суток находятся в центрах временного содержания», — сообщает МИД.





При этом, по информации министерства, для отказов нет серьезных оснований.





«Среди известных нам причин отказа во въезде нет ни одного фактического нарушения», — подчеркивает МИД.





В ведомстве возмущены такими шагами дружественной страны, притом что Беларусь не является источником нелегальной миграции, нашим гражданам выдается больше всего в мире шенгенских виз, процент отказа самый низкий, что подтверждает добропорядочность наших туристов. И ни одна другая страна так не ограничивает белорусов во въезде.









«Мы уважаем суверенное право государств мотивированно ограничивать въезд на свою территорию. Но данная ситуация беспрецедентна», — говорится в сообщении.





Поэтому сегодня МИД вызвал к себе посла Израиля в нашей стране и заявил ему протест.





«Мы шли на заключение Соглашения о безвизовых поездках с Израилем, чтобы облегчить и упростить взаимные контакты граждан наших стран. Однако израильская сторона своими действиями дискредитирует весь этот процесс. Практика отказов во въезде белорусским гражданам начинает приобретать массовый характер и для нас является принципиально неприемлемой», — заявляет МИД Беларуси.





В ведомстве надеются в дальнейшем диалоге найти решение проблемы, которое устроит обе стороны.





«Определенное понимание сегодня было достигнуто», — добавили в МИД.





Однако никаких гарантий пока нет. Поэтому МИД просит всех, кто организует поездки в Израиль — туристические компании, Минспорта и туризма, РСТО и т.д., учитывать, что на границе могут возникнуть сложности, и просит это учитывать.