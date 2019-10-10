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Белорусам массово отказывают во въезде в Израиль. МИД вызвал посла

Сегодня посол Израиля был вызван в МИД Беларуси. Ему был заявлен протест в связи с массовыми отказами белорусам в разрешении на въезд в Израиль. Напомним, что формально между нашими странами установлен безвизовый режим.

Белорусам массово отказывают во въезде в Израиль. МИД вызвал посла
Только за 10 дней с начала октября уже 18 граждан Беларуси получили отказ во въезде. Их «развернули» израильские миграционные службы в аэропорту Тель-Авива. Об этом сообщается на странице МИД в Фейсбук.

Например, 7 октября было отказано во въезде сразу 11 белорусам, которые прилетели прямым рейсом «Белавиа».

«Наши граждане, которые направлялись на отдых, на встречи с родными, близкими и друзьями, в ожидании возможности улететь обратно на Родину по несколько суток находятся в центрах временного содержания», — сообщает МИД.

При этом, по информации министерства, для отказов нет серьезных оснований.

«Среди известных нам причин отказа во въезде нет ни одного фактического нарушения», — подчеркивает МИД.

В ведомстве возмущены такими шагами дружественной страны, притом что Беларусь не является источником нелегальной миграции, нашим гражданам выдается больше всего в мире шенгенских виз, процент отказа самый низкий, что подтверждает добропорядочность наших туристов. И ни одна другая страна так не ограничивает белорусов во въезде.


«Мы уважаем суверенное право государств мотивированно ограничивать въезд на свою территорию. Но данная ситуация беспрецедентна», — говорится в сообщении.

Поэтому сегодня МИД вызвал к себе посла Израиля в нашей стране и заявил ему протест.

«Мы шли на заключение Соглашения о безвизовых поездках с Израилем, чтобы облегчить и упростить взаимные контакты граждан наших стран. Однако израильская сторона своими действиями дискредитирует весь этот процесс. Практика отказов во въезде белорусским гражданам начинает приобретать массовый характер и для нас является принципиально неприемлемой», — заявляет МИД Беларуси.

В ведомстве надеются в дальнейшем диалоге найти решение проблемы, которое устроит обе стороны.

«Определенное понимание сегодня было достигнуто», — добавили в МИД.

Однако никаких гарантий пока нет. Поэтому МИД просит всех, кто организует поездки в Израиль — туристические компании, Минспорта и туризма, РСТО и т.д., учитывать, что на границе могут возникнуть сложности, и просит это учитывать.
"Белорусский партизан"
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