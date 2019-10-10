Маршрутка перевернулась в Ошмянском районе - пострадали пассажиры
10 октября около 15 часов вблизи д.Огородники Ошмянского района на трассе Минск-Ошмяны-Граница Литовской Республики при совершении обгона автомобиль Mercedes (маршрутное такси) выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автомобилем Renault.
В результате происшествия микроавтобус выехал за пределы проезжей части, где перевернулся. В тот момент ДТП в салоне находилось 14 пассажиров, двое из них госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает СК.
16:21 10/10/2019