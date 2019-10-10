Маршрутка перевернулась в Ошмянском районе - пострадали пассажиры

В результате происшествия микроавтобус выехал за пределы проезжей части, где перевернулся. В тот момент ДТП в салоне находилось 14 пассажиров, двое из них госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает СК.







