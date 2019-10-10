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Мураками опять в пролете: объявлены лауреаты Нобелевки по литературе

Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандке

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе. Награду за 2018 год присудили польской писательнице Ольге Токарчук, а за 2019 — австрийскому писателю Петеру Хандке. Об этом 10 октября сообщили в Нобелевском комитете.


Вручение двух наград по литературе — главная особенность торжественной церемонии, которая пройдет 10 декабря в Стокгольме.

В 2018 году имя лауреата за достижения в литературе осталось неизвестным из-за сексуального скандала, который повлиял на работу Шведской королевской академии наук.

Речь идет об обвинениях в домогательствах против Жана-Клода Арно, мужа шведской поэтессы Катарины Фростенсон. Она была членом академии, которая выбирал победителей по литературе и отказалась уйти на фоне скандала. В знак протеста академию покинули несколько членов.

В апреле 2018 года Сара Даниус, которая возглавляла академию, объявила об отставке. Это решение некоторые ее коллеги посчитали несправедливым и тоже перестали быть членами академии. В итоге в ней осталось 11 из 18 участников, а по регламенту за победителя Нобелевской премии должны проголосовать 12 человек.

В ноябре 2018 года в Швеции появился новый Нобелевский комитет, который выбирает победителей по литературе. В него вошли десять человек: половину назначила Шведская академия наук, половина — приглашенные эксперты.


7 октября началась нобелевская неделя, на которой по традиции объявляют лауреатов премии. 

Награду в медицине присудили ученым Уильяму Кэлину, Питеру Рэтклиффу и Греггу Семензе за исследования механизма адаптации клеток к уровню кислорода. 

Награда по физике досталась Джеймсу Пиблзу, Мишелю Майору и Дидье Кело за теоретические работы в космологии и открытие первой экзопланеты.

А по химии за разработку литий-ионных премию присудили Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Ёсино.
Источник: rtvi.com
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