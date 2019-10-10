Взрыв у аэропорта в австрийском Линце - много пострадавших
Мощный взрыв прогремел на территории мусороперерабатывающего предприятия, расположенного недалеко от аэропорта в австрийском городе Линц.
Как сообщает издание Rosenheim24, ранения получили не менее девяти человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает 5-tv.ru.
На месте ЧП возник пожар на огромной площади. Для тушения привлечено 250 пожарных. Планируется увеличение сил и средств для борьбы с огнем.
Тяжело раненые доставлены с ожогами в венскую АКХ, а также в специальную клинику для пострадавших от ожогов в Мюнхене и в больницу в Линце.
Шесть человек были доставлены в больницы Линца с легкими и небольшими травмами.
Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.
"Белорусский партизан"
12:34 10/10/2019