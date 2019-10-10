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Взрыв у аэропорта в австрийском Линце - много пострадавших

Мощный взрыв прогремел на территории мусороперерабатывающего предприятия, расположенного недалеко от аэропорта в австрийском городе Линц.

Как сообщает издание Rosenheim24, ранения получили не менее девяти человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает 5-tv.ru.

На месте ЧП возник пожар на огромной площади. Для тушения привлечено 250 пожарных. Планируется увеличение сил и средств для борьбы с огнем.


Тяжело раненые доставлены с ожогами в венскую АКХ, а также в специальную клинику для пострадавших от ожогов в Мюнхене и в больницу в Линце. 

Шесть человек были доставлены в больницы Линца с легкими и небольшими травмами. 

Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.
"Белорусский партизан"
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