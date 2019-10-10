Сотрудники ГАИ оперативно отреагировали на звонок. На 335 км автодороги около агрогородка Дворец милиционер увидел автомобиль «Ситроен» на встречной полосе движения и потребовал остановиться.





При проверке документов выяснилось, что водитель, житель деревни Погост-Загородский Пинского района 1983 года рождения, находится в нетрезвом состоянии. Он сам признался инспектору, что накануне выпил 500 граммов водки.









Чтобы милиционер не привлек его к ответственности, мужчина попытался дать взятку в виде «жмени» денег. Сотрудник ГАИ неоднократно предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки.





Однако, вопреки предупреждениям, мужчина повторно попытался откупиться кольцом из металла желтого цвета, сообщается на сайте УВД Брестского облисполкома.







