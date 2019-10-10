Согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 2019 года № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих», которое вступило в силу с 10 октября, гражданам, страдающим отдельными заболеваниями, которые ранее считались полным противопоказанием для ряда работ, сейчас будет проще трудоустроиться.









Ирину Кирееву. С чем связаны эти изменения и кого они коснутся, агентство « Минск-Новости » попросило разъяснить заместителя начальника Главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц — начальника управления медицинской экспертизы Минздрава Республики Беларусь





— Изменения прежней редакции постановления вызваны прежде всего многочисленными обращениями со стороны тех граждан, интересы которых она затрагивала, которым затрудняла поиск рабочего места, — отметила И. Киреева. — Медицинская наука развивается.





Новые методы лечения позволяют специалистам добиваться выздоровления или стойкой ремиссии многих заболеваний. Те или иные функциональные нарушения организма поддаются компенсации лекарственными и техническими средствами. Поэтому мы сочли возможным отказаться от ряда запретов в вопросах занятости значительной группы населения.





Например, нарушения слуха раньше являлись полным противопоказанием для работы на высоте, с механическим оборудованием, на погрузчике и т. д. Сейчас даже на инвалидов по слуху эти ограничения не будут распространяться.





Если артериальная гипертензия (АГ) успешно корригируется лекарственными средствами, то почему человек должен подвергаться дискриминации как специалист?





Зафиксированные в анамнезе пациента обморок или проявление судорожного приступа прежде могли поставить крест на пути человека к ряду профессий. Но если это был единичный случай в детстве, никаких рецидивов с тех пор не наблюдалось, то оправданны ли ограничения?





Лица, страдающие психическими заболеваниями, будут допускаться к отдельным работам, безусловно, с учетом выраженности психических нарушений и​ стойкости, длительности и качества ремиссии.





По словам Киреевой, после изменений, внесенных в постановление, интервал между медосмотрами возрастет. Сейчас в медосмотрах будут принимать участие врачи общей практики, что должно снизить нагрузку на узких специалистов.





В новой редакции четко определены схемы проведения медосмотров и объемы обследований в зависимости от вредных и опасных производственных факторов, с которыми человек имеет дело на рабочем месте.





Кроме того, теперь будут принимать во внимание анализы, результаты лабораторных и инструментальных исследований, консультации специалистов, пройденные пациентом за последние шесть месяцев, предшествующих медосмотру.





На основании этих медицинских документов и осмотра пациента и будет выноситься решение о годности к тому или иному роду деятельности. Перечень документов, которые необходимо предоставить работодателю и работнику, уточнен и сокращен, их форма упрощена.









Справка. Предварительный обязательный медосмотр — это осмотр при первичном приеме гражданина на работу.





Периодические обязательные медосмотры проводятся в процессе трудовой деятельности для тех, кто занят во вредных и опасных условиях, а также там, где необходим профессиональный отбор. Внеочередные медосмотры предусмотрены в тех случаях, когда с пациентом что-то случается, и состояние его здоровья ухудшается.