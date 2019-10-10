Лунинецкий педофил совращал девочек-подростков и предлагал им секс
На своей странице «Вконтакте» 31-летний житель Лунинца переписывался с девочками-подростками, которым нет 16 лет, на интимные темы и предлагал им секс.
В лунинецкую милицию поступила информация о местном жителе, 1988 года рождения, который создал завуалированную анкету в социальной сети для общения на определенную тему.
Оперативникам удалось установить детей, с которыми переписывался подозреваемый. Девочке, которой мужчина в ходе откровенной переписки послал фотографии порнографического характера, нет 16, о чем задержанный знал.
Сейчас жителя райцентра проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
Возбуждено уголовное дело за развратные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста.
Подозреваемый задержан и находится в ИВС.
– МВД констатирует: количество преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних увеличилось в 22 раза, число жертв педофилов – в 7 раз. Только за 9 месяцев этого года мы пресекли деятельность 285 педофилов, которые совершили 598 преступлений в отношении 444 детей.
Каждый такой факт МВД расценивает как личную трагедию отдельно взятого ребенка и огромный негатив правоохранительной системы, которая не смогла предотвратить пагубное социальное явление, – прокомментировал сайту МВД заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Дмитрий Цаюн
Источник:
10:56 10/10/2019