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Лунинецкий педофил совращал девочек-подростков и предлагал им секс

На своей странице «Вконтакте» 31-летний житель Лунинца переписывался с девочками-подростками, которым нет 16 лет, на интимные темы и предлагал им секс.

В лунинецкую милицию поступила информация о местном жителе, 1988 года рождения, который создал завуалированную анкету в социальной сети для общения на определенную тему. 
Оперативникам удалось установить детей, с которыми переписывался подозреваемый. Девочке, которой мужчина в ходе откровенной переписки послал фотографии порнографического характера, нет 16, о чем задержанный знал.
Сейчас жителя райцентра проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. 

Возбуждено уголовное дело за развратные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста.

Подозреваемый задержан и находится в ИВС.


– МВД констатирует: количество преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних увеличилось в 22 раза, число жертв педофилов – в 7 раз. Только за 9 месяцев этого года мы пресекли деятельность 285 педофилов, которые совершили 598 преступлений в отношении 444 детей. 

Каждый такой факт МВД расценивает как личную трагедию отдельно взятого ребенка и огромный негатив правоохранительной системы, которая не смогла предотвратить пагубное социальное явление, – прокомментировал сайту МВД заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Дмитрий Цаюн
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