Времени не тратя даром: Меган Маркл снова беременна

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА , приближенные ко двору источники упорно сообщают, что Меган Маркл снова в беременна. Изначально фанаты заподозрили герцогиню Сассекскую в интересном положении после поездки в Африку, для которой она выбрала такие же наряды, которые носила, когда ждала первенца.





Сейчас на снимках Маркл отчетливо виден округлившийся живот. Есть вероятность, что герцогиня еще не успела сбросить вес после первых родов, но Life&Style пишет, что Меган на самом деле готовится снова стать мамой.









«Никто не ожидал, что это случится так скоро. Но Гарри и Меган ранее уже говорили, что не хотят ждать слишком долго — особенно, учитывая ее возраст», — пишет издание. Отметим, что Меган Маркл сейчас 38 лет.





Приближенные ко двору также сообщают, что бывшая актриса начала снова есть картошку фри и шоколад, чего не позволяла себе ранее. Также сообщается, что она попросила перешить несколько нарядов, сделав их свободнее.





Издание предполагает, что если родится девочка, ее назовут в честь бабушки-королевы Елизаветой, если мальчик – Оливером.





Одновременно с этим Us Magazine пишет, что Гарри и Меган вскоре переедут в Канаду. Ранее сообщалось, что пара ищет дом в Лос-Анджелесе или Малибу. Однако позже супруги решили, что Канада более подходящий вариант (Канада входит в Британское содружество наций).





Причинами для переезда якобы стали травля в британской прессе и ссора Маркл с Кейт Миддлтон. In Touch пишет, что Кейт решила предупредить родственницу о том, что ее поведение голливудской знаменитости не подходит британскому двору.





Меган не понравилось, что ей читают нравоучения, и она применила режим агрессивной защиты. В итоге Меган и Кейт начали ругаться и последняя в сердцах сказала, что Гарри бросит Маркл, если она не изменится.