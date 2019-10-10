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Это по-нашему: в Могилеве коммунальщики забыли поставить заглушки на батареи и затопили полдома в многоэтажке

ЧП произошло на днях в областном центре на Могилевщине, информирует «Беларусь 1». Сразу с началом отопительного сезона в одной из многоэтажек на бульваре Непокоренных жильцов настиг «вселенский потоп».

скриншот с видео

Сразу несколько квартир в доме оказались залиты водой по вине коммунальщиков. Произведя замены батарей, работники не поставили заглушку - в итоге течь небывалого масштаба.

- На данный момент пострадавшие и работники местного ЖЭУ занимаются подсчетом нанесенного ущерба. Руководство управления коммунальных предприятий заверило, что виновных накажут, а жильцам окажут полную поддержку, - проинформировали ресурс.

Власти также пообещали помочь жильцам «утонувших» квартир. Одна из семей на время переехала в предоставленное на безвозмездной основе временное жилье. 

Но, судя по видео, такой ремонт батарей с подачей отопления может стоить половине владельцев квартир капитального ремонта жилища.
Источник: kp.by
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