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Сразу несколько квартир в доме оказались залиты водой по вине коммунальщиков. Произведя замены батарей, работники не поставили заглушку - в итоге течь небывалого масштаба.





- На данный момент пострадавшие и работники местного ЖЭУ занимаются подсчетом нанесенного ущерба. Руководство управления коммунальных предприятий заверило, что виновных накажут, а жильцам окажут полную поддержку, - проинформировали ресурс.





Власти также пообещали помочь жильцам «утонувших» квартир. Одна из семей на время переехала в предоставленное на безвозмездной основе временное жилье.



