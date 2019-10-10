Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Супер! Посмотрите, какой японцы подготовили роскошный кабриолет для коронации императора

Автомобиль построен по заказу императорского двора в единственном экземпляре на базе серийного седана.

© REUTERS / ISSEI KATO

Как пишет Sputnik, роскошный автомобиль с открытым верхом подготовила компания Toyota для церемонии коронации японского императора Нарухито, машину уже показали журналистам.

Кабриолет построен компанией Toyota по заказу японского императорского двора и существует в единственном экземпляре. Базой для него послужил серийный седан Toyota Century, который производится в штучном количестве для чиновников.

Для того, чтобы кузов, лишенный крыши, не потерял жесткость – производитель усилил конструкцию. В итоге получился четырехдверный кабриолет.

Технические характеристики спецэкземпляра не раскрываются, можно предположить, что "начинку" инженеры Toyota оставили от седана – это восьмицилиндровый мотор в составе гибридной силовой установки.

Коронация императора Нарухито состоится 22 октября. На роскошном кабриолете правитель с супругой в этот день проедут по улицам Токио.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru