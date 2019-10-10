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Как пише т Sputnik, роскошный автомобиль с открытым верхом подготовила компания Toyota для церемонии коронации японского императора Нарухито, машину уже показали журналистам.





Кабриолет построен компанией Toyota по заказу японского императорского двора и существует в единственном экземпляре. Базой для него послужил серийный седан Toyota Century, который производится в штучном количестве для чиновников.





Для того, чтобы кузов, лишенный крыши, не потерял жесткость – производитель усилил конструкцию. В итоге получился четырехдверный кабриолет.





Технические характеристики спецэкземпляра не раскрываются, можно предположить, что "начинку" инженеры Toyota оставили от седана – это восьмицилиндровый мотор в составе гибридной силовой установки.





Коронация императора Нарухито состоится 22 октября. На роскошном кабриолете правитель с супругой в этот день проедут по улицам Токио.



