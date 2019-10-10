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Бывший муж Лолиты ушёл к белорусскому стоматологу

В июле Лолита объявила, что расстаётся со своим пятым мужем — белорусским тренером Дмитрием Ивановым, с которым Милявская пробыла 9 лет. Издание Super.ru выяснило, к кому ушёл Дмитрий.


Super опубликовало снимки со свадьбы друзей 44-летнего Иванова, проходившей в Литве, где он находился в компании брюнетки. Ее зовут Ольга Кулиева, она тоже белоруска. Дмитрий и Ольга близки давно — по словам знакомых пары, передает издание, их отношения завязались во время брака Иванова с Милявской.

Отметим, что в июле Лолита не называла причину разрыва отношений:

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!»

По данным издания, Кулиева состоятельна, у нее есть 14-летняя дочь. Она — профессиональный косметолог и основатель клиники инъекционной медицины в Москве. Кроме того, Ольга увлекается написанием стихов и часто публикует их в соцсетях.
TUT.by
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