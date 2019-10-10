Бывший муж Лолиты ушёл к белорусскому стоматологу





Super опубликовало снимки со свадьбы друзей 44-летнего Иванова, проходившей в Литве, где он находился в компании брюнетки. Ее зовут Ольга Кулиева, она тоже белоруска. Дмитрий и Ольга близки давно — по словам знакомых пары, передает издание, их отношения завязались во время брака Иванова с Милявской.





Отметим, что в июле Лолита не называла причину разрыва отношений:





«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!»





По данным издания, Кулиева состоятельна, у нее есть 14-летняя дочь. Она — профессиональный косметолог и основатель клиники инъекционной медицины в Москве. Кроме того, Ольга увлекается написанием стихов и часто публикует их в соцсетях.



