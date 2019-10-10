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Видеофакт: 14-летняя белоруска поразила жюри испанского «Голоса»

Руслана Панчишина на первых секундах развернула к себе жюри конкурса.


14-летняя Руслана Панчишина из группы Monkey Tops прошла слепые прослушивания на испанском шоу «Голос. Дети». Девушка так спела It’s A Man’s World Джеймса Брауна, что на первых же секундах развернула к себе двух членов жюри, пишет tut.by.

Испанская версия шоу «Голос. Дети» выходит на телеканале Antena3. В состав жюри вошли музыканты Bisbal, Melendi, Rosario и Vanesa. Развернулись к ней Rosario и Vanesa.

В качестве наставника Руслана Панчишина выбрала Росарио Флорес — испанскую певицу и двукратную обладательницу латинской премии «Грэмми».

— Во-первых, я хочу поблагодарить всех: моего учителя пения и музыки, тренера, сотрудников телеканала Antena3, моих друзей и людей, которые все время поддерживали меня. Я очень благодарна за такую уникальную и замечательную возможность. Скоро будут поединки, которые обещают быть непростыми, — написала на испанском в своем Instagram Руслана.

В этом году Руслана Панчишина в составе группы Мonkey Tops пыталась попасть на детское «Евровидение» в Польше, но в национальном отборе группа заняла лишь третье место (хотя жюри поставило их на первое).

Пробиться на конкурс группа пыталась во второй раз. Конкурсную песню «Посмотри на нас» для них написали Uzari и Alen Hit.
moyby.com
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