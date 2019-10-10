Ушлые товарищи брались избавить от всех бед. На выходе же одних клиентов переселяли в глушь, других и вовсе оставляли без жилья. Основные дельцы, а всего в группе было пятеро, уже отбывают наказание. Сроки от 5 до 10 лет. Последний из них, 38-летний гомельчанин, успевший податься в бега, был задержан летом этого года. Подробности дела, изменив фамилии героев, сообщает "Народная газета"





Группа во главе с 45-летним Василием Мешковым с 2010 по 2015 год буквально в каждом районе областного центра оставила чёрный след. Судя по тому, что уже звучало в судебном зале и ещё прозвучит, у каждого из членов стихийного теневого агентства была своя роль. В 8-м управлении (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД, которое прикрыло «бизнес-лавочку», посвящают в нюансы:





— Одни занимались поиском клиентов. Отслеживали списки должников на дверях подъездов и в ЖЭУ, заводили знакомства в уличных компаниях, имели свои источники информации. Другие сопровождали до того момента, пока не совершалась сделка. Система была продумана до мелочей. От конспирации, когда представлялись вымышленными именами и постоянно меняли сим-карты телефонов, до использования при сделках подставных лиц и поддельных документов. Кстати, именно по одной из квартир, которую настойчиво пытались продать, наши сотрудники и вышли на Мешкова. Когда вникли, стало понятно, что действует целая группа. Следствие нас поддержало, началась плотная работа по эпизодам.









По официальной информации областного управления Следственного комитета, во время расследования уголовных дел в отношении группы квартирных мошенников установлено не менее 16 незаконных сделок с недвижимостью, совершенных на территории Гомеля, Гомельского, Ветковского и Буда-Кошелевского районов. У каждого из адресов, прошедших по материалам, — своя история. Где-то хозяин умер, а наследников не оказалось — мошенники тут как тут. Где-то лишь заикнулся о желании обмена, а приехал с российских заработков — своего угла уже нет. 43-летний гомельчанин, ныне покойный, имевший трехкомнатную квартиру в центре города на проспекте Ленина, так и не понял, как остался без нее. Некогда успешный зубной техник вдруг начал выпивать. Увлекся. Потерял работу, от него ушла жена, отдалились близкие. Жил один. Как-то утром пошел в магазин. Во дворе познакомился с парнем. Поднялись вдвоем в квартиру. Выпили. Когда хозяин трешки проснулся, рядом были чужие люди. На суде он рассказывал, что его перестали выпускать на улицу, приносили спиртное, еду. Методично спаивали. При этом все их разговоры сводились к единственному астойчивому предложению — обмен квартиры с доплатой на дом или малосемейку. Хозяин сдался. Как только мошенники получили добро, быстренько вывели клиента из запоя, поставив капельницу, и повезли к нотариусу, где он и подписал генеральную доверенность на распоряжение квартирой в Гомеле и дачей в Речицком районе. Так сделка и состоялась. Горожанин остался у разбитого корыта.





Ещё один житель областного центра лишился крыши над головой с легкой руки теневых дельцов, которые пообещали оплатить приватизацию, коммунальные долги, продав его квартиру и купив жилье чуть меньшей площади. Вариант нашли в 70 километрах от Гомеля — в деревне Меркуловичи Чечерского района. Клиент на суде заверял:





— Я им сразу сказал, что не хочу в Чечерский район. Но мне ответили, что отказаться нельзя. Продавцу квартиры уже дан задаток 3 тысячи долларов. А само жилье стоит 13 тысяч. Мою же квартиру продали за 45 тысяч долларов, все эти деньги я сразу им в банке и отдал.





Квартира в двухэтажном доме, которую купили для этого молодого мужчины в Меркуловичах, по мнению местных, не тянула и на 2 тысячи долларов. В сель­исполкоме, когда я туда позвонила, сильно удивлялись такой сделке…









Дом в поселке Заречье Буда-Кошелевского района стал собственностью гомельской семьи также после нескольких кругов мошеннических манипуляций группы Мешкова. Хозяева всего-то хотели приватизировать квартиру в Гомеле, погасить по ней долги, а потом продать. Но в итоге получили «обмен», а с ним дом № 2 в поселке Заречье. К слову, на поверку оказалось, что это вообще дача, не приспособленная для жизни в межсезонье. Здешние сельчане, которых в поселке по пальцам пересчитать, предпочитают на зиму перебираться к родственникам в соседние деревни. Иначе в распутицу не въехать и не выехать. Оживает дачное Заречье только по весне.





Дикие истории. И, кажется, невозможные в принципе. Но если включать теневые ресурсы, как это делали черные риелторы… Практически во всех криминальных сделках мошенников мелькали доверенности, оформленные нотариусами Брянска, Ростова-на-Дону и других российских городов. Эти документы они активно использовали, обращаясь в гомельские нотариальные конторы. Уже в процессе расследования выяснилось, что доверенности были поддельные. Кстати, именно после гомельского квартирного прецедента Федеральная нотариальная палата России создала информационную базу, которая позволяет в онлайн-режиме проверять доверенности по реквизитам и сразу понимать: липа или нет, давать ход сделке или все-таки лучше вызвать милицию.





ТЁМНЫЕ ОКНА





За последние три года в Гомельской области по квартирным мошенничествам состоялось три судебных процесса. Через руки таких дельцов прошло более 20 квартир. В этом году пресечена деятельность еще одной группы черных риелторов из пяти человек, которые занимались жилищным мошенничеством. УСК по Гомельской области возбужден ряд уголовных дел.









ОБМЕННЫЕ МОШЕННИКИ





По информации официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой, в период с 2010 по 2015 год на территории Гомельской области действовала организованная группа из пяти человек, совершавшая незаконные сделки с недвижимостью. Члены группы находили квартиры, собственники которых умерли и не имели наследников либо длительно в них не проживали, а также лиц из числа неработавших, злоупотреблявших спиртными напитками, имевших задолженности по оплате коммунальных услуг. Путем обмана и использования подложных документов под различными предлогами они склоняли этих людей продать квартиры и приобрести жилье меньшей площади на выгодных условиях, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. В настоящее время в суде Центрального района Гомеля началось слушание уголовного дела по пятому члену группы, который обвиняется в мошенничестве, совершенном повторно, организованной группой, в особо крупном размере. Следствием установлено, что его роль заключалась в склонении собственников к отчуждению имущества, поиске покупателей через рекламные объявления, сопровождении владельцев квартир в гос­учреждения для оформления документов и выполнении других поручений руководителя организованной группы.



