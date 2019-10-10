



По версии букмекерского сайта Nicer Odds, в числе лидеров канадская поэтесса Анн Карсон, писательница Мариз Конде из Гваделупы, а также канадска писательница Маргарет Этвуд, которая написала бестселлер "Записки служанки", послуживший основой для популярного сериала "Рассказ служанки".





В числе возможных претендентов также Людмила Улицкая, Милан Кундера и Харуки Мураками, а завершает список Джордж Мартин – автор серии романов "Песнь Льда и Пламени".





Победитель будет известен 10 октября. Имена кандидатов, рассматриваемых Шведской академией держатся в тайне.





В текущем году премия будет вручена двум лауреатам, так как в прошлом году академия не присуждала премию по литературе.