Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Кундера, Мураками, Джордж Мартин: названы возможные Нобелевские лауреаты по литературе

Букмекеры составили свой список вероятных лауреатов Нобелевской премии по литературе, сообщает USA Today.


По версии букмекерского сайта Nicer Odds, в числе лидеров канадская поэтесса Анн Карсон, писательница Мариз Конде из Гваделупы, а также канадска писательница Маргарет Этвуд, которая написала бестселлер "Записки служанки", послуживший основой для популярного сериала "Рассказ служанки".

В числе возможных претендентов также Людмила Улицкая, Милан Кундера и Харуки Мураками, а завершает список Джордж Мартин – автор серии романов "Песнь Льда и Пламени".

Победитель будет известен 10 октября. Имена кандидатов, рассматриваемых Шведской академией держатся в тайне.

В текущем году премия будет вручена двум лауреатам, так как в прошлом году академия не присуждала премию по литературе.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru