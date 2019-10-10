В эту среду, 9 октября, художника Алексея Кузьмича вызвали в милицию для дачи показаний. А вечером этого же дня он опубликовал на своей странице в "Фэйсбуке" фото письменной претензии, которую он получил от Национального центра современных искусств, где произошла скандальная арт-акция. Напомним, художник оголился на выставке, прикрывая интимное место табличкой «Міністэрства культуры». Руководство центра не осталось в стороне от произошедшего. И заявило о полной непричастности к этой акции. В самой же претензии центра, адресованной Кузьмичу, говорится, что им были осуществлены "действия не только цинично нарушившие общественный порядок, но причинившие значительный ущерб деловой репутации Национального центра".





Художнику предлагается в кратчайший срок публично принести извинения центру. Причем извинения Кузьмич должен опубликовать "в используемых Вами аккаунтах глобальной компьютерной сети Интернет", то есть, судя по всему, в своих соцсетях. Ему также предлагается предоставить соответствующие извинения для их размещения на сайте Национального центра.









- В противном случае мы будем вынуждены обратиться с соответствующим заявлением в суд о защите своей деловой репутации, - говорится в претензии.





Алексей Кузьмич ответил на своей странице в соцсети в достаточно ироничной манере, начав обращение "Уважаемая общественность! Прошу прощения за причиненный, значительный и циничный ущерб "деловой репутации"..." и закончив словами о том, что, мол, "бесталанно продешевил" и "не вставил пропеллер в конструкцию".