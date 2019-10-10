Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«В противном случае - суд». У художника, который разделся на своей выставке, требуют извинений

Руководство Центра современных искусств считает, что Алексей Кузьмич своим обнажением причинил ущерб их деловой репутации

В эту среду, 9 октября, художника Алексея Кузьмича вызвали в милицию для дачи показаний. А вечером этого же дня он опубликовал на своей странице в "Фэйсбуке" фото письменной претензии, которую он получил от Национального центра современных искусств, где произошла скандальная арт-акция. Напомним, художник оголился на выставке, прикрывая интимное место табличкой «Міністэрства культуры». Руководство центра не осталось в стороне от произошедшего. И заявило о полной непричастности к этой акции. В самой же претензии центра, адресованной Кузьмичу, говорится, что им были осуществлены "действия не только цинично нарушившие общественный порядок, но причинившие значительный ущерб деловой репутации Национального центра".

Художнику предлагается в кратчайший срок публично принести извинения центру. Причем извинения Кузьмич должен опубликовать "в используемых Вами аккаунтах глобальной компьютерной сети Интернет", то есть, судя по всему, в своих соцсетях. Ему также предлагается предоставить соответствующие извинения для их размещения на сайте Национального центра.


- В противном случае мы будем вынуждены обратиться с соответствующим заявлением в суд о защите своей деловой репутации, - говорится в претензии.

Алексей Кузьмич ответил на своей странице в соцсети в достаточно ироничной манере, начав обращение "Уважаемая общественность! Прошу прощения за причиненный, значительный и циничный ущерб "деловой репутации"..." и закончив словами о том, что, мол, "бесталанно продешевил" и "не вставил пропеллер в конструкцию".
KP.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru