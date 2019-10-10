Украина отказывается от цирка с участием животных

Христя — медведица, которую зооактивисты освободили из запрещенного цирка в Львовской области. Большую часть жизни она провела в клетке, но теперь обживается в уникальном приюте «Домажир», пишет belsat.eu





Гар Николин, директор приюта «Домажир»:





«Сегодня в нашем приюте живет 12 медведей, и общая площадь вольеров – около 10 гектаров. Приют является частью международного фонда «4 лапы», который частично покрывает расходы на развитие и содержание приюта».









В перспективе приют, который находится во Львовской области, можно расширить и на 30 медведей, однако на это необходимы средства. Питание одного пушистого на месяц стоит от 2 до 4 сотен долларов. В Украине действует еще несколько подобных заведений, однако если запрет на эксплуатацию животных в цирке получит зеленый свет, таких мест потребуется больше.







