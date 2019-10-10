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Иран отпустил задержанную российскую журналистку

Юлия Юзик уже вылетела из Ирана в Москву рейсом «Аэрофлота». Ее бывший муж называл причиной задержания подозрение в шпионаже, однако Тегеран опроверг эту версию.

Юлия Юзик (Фото: Василий Смирнов / ТАСС)

Власти Ирана отпустили задержанную ранее российскую журналистку Юлию Юзик. Об этом «РИА Новости» заявили в посольстве России в Иране.

Там сообщили, что Иран принял решение освободить журналистку в результате совместных усилий Министерства иностранных дел России и российского посольства в Тегеране.

«Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву», — заявили в дипмиссии. В посольстве также отметили, что россиянка чувствует себя нормально.
rbc.ru
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