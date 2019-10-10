Иран отпустил задержанную российскую журналистку
Юлия Юзик уже вылетела из Ирана в Москву рейсом «Аэрофлота». Ее бывший муж называл причиной задержания подозрение в шпионаже, однако Тегеран опроверг эту версию.
Юлия Юзик (Фото: Василий Смирнов / ТАСС)
Власти Ирана отпустили задержанную ранее российскую журналистку Юлию Юзик. Об этом «РИА Новости» заявили в посольстве России в Иране.
Там сообщили, что Иран принял решение освободить журналистку в результате совместных усилий Министерства иностранных дел России и российского посольства в Тегеране.
«Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву», — заявили в дипмиссии. В посольстве также отметили, что россиянка чувствует себя нормально.
07:52 10/10/2019