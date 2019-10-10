В Германии 9 октября произошло два за день вооружённых нападения
На востоке Германии произошло второе за день вооружённое нападение. На этот раз стрельба началась в городе Ландсберг — в 15 км от Галле, где сегодня было совершено вооружённое нападение на синагогу, пишет РБК.
В городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле, где было совершено вооруженное нападение на синагогу, слышна стрельба, сообщает Bild. Информацию об этом подтвердила полиция.
По данным Merkur, в Ландсберге преступники, бежавшие с места нападения на синагогу, напали на таксиста и попытались отобрать у него машину. Водитель оказал им сопротивление и был ранен. Как пишет Bild, полиция рекомендовала жителям Ландсберга, как ранее в Галле, не покидать свои дома. Инцидент произошел в районе Видерсдорф.
В Twitter местного управления полиции говорится, что после стрельбы был задержан один человек. Ведомство призывает местное население сохранять спокойствие и не поддаваться слухам.
07:47 10/10/2019