В Германии 9 октября произошло два за день вооружённых нападения

В городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле, где было совершено вооруженное нападение на синагогу, слышна стрельба, сообщает Bild. Информацию об этом подтвердила полиция.





По данным Merkur, в Ландсберге преступники, бежавшие с места нападения на синагогу, напали на таксиста и попытались отобрать у него машину. Водитель оказал им сопротивление и был ранен. Как пишет Bild, полиция рекомендовала жителям Ландсберга, как ранее в Галле, не покидать свои дома. Инцидент произошел в районе Видерсдорф.





В Twitter местного управления полиции говорится, что после стрельбы был задержан один человек. Ведомство призывает местное население сохранять спокойствие и не поддаваться слухам.



