ФБР считает, что его заявление заслуживает доверия. Если все признания подтвердятся, его могут признать серийным убийцей с самым большим количеством жертв в истории США. НВ рассказывает, что о нем известно и как ему удавалось безнаказанно убивать в течение 35 лет.





Как Литтл был задержан и зачем сознался в 93 убийствах

5 сентября 2012 года Сэмюэля Литтла задержали в приюте для бездомных в Луисвилле, штат Кентукки по делу о продаже наркотиков. После этого оказалось, что его ДНК фигурирует в базе правоохранительных органов США в связи с убийством трех женщин в Лос-Анджелесе в 1980-х. Хотя Литтл отказался признать свою вину, доказательств оказалось достаточно, чтобы его приговорили к пожизненному заключению.





После приговора делом Литтла занялось ФБР, чтобы проверить его возможную связь с другими убийствами. Когда следователи ФБР обнаружили сходство с еще тремя убийствами, совершенными в 1970-х, то предложили Литтлу сделку. Он согласился дать показания в обмен на возможность отбывать наказание в другой тюрьме.





На данный момент Сэмюэль Литтл сознался в 93 убийствах, проверить его признания пока удалось в 50 случаях. ФБР считает, что заявления Литтла заслуживают доверия.





В декабре 2018 года суд признал Литтла виновным в четвертом убийстве.









Почему Литтл смог убивать безнаказанно 35 лет

Почти все жертвы Сэмюэля Литтла были женщинами. Многие из них были наркозависимыми и занимались проституцией и их смерти объясняли передозировкой или указывали, что причина смерти неизвестна, и не проводили расследование. Это было возможно, так как Литтл не использовал для убийства оружие — большинство жертв он задушил. Некоторые из них не были опознаны.





Кроме того, Литтл часто переезжал и совершал убийства в разных штатах (в частности в Огайо, Калифорнии, Техасе, Флориде, Мэриленде, Луизиане, Джорджии, Теннеси, Техасе, Иллинойсе, Миссисипи, Южной Каролине, Арканзасе и Аризоне).





Зачем Литтл убивал

В 2018 году Литтл дал несколько интервью писательнице Джиллиан Лорен, рассказав ей о нескольких десятках убийств, которые он помнил в подробностях.





По его словам, он представлял себя ангелом милосердия «божественно уполномоченным совершить эвтаназию» или «дьяволом». У всех его убийств был сексуальный мотив, и он пытался сделать так, чтобы они были «как можно более длинными и медленными». Поэтому он не убивал женщин сразу — перед тем как окончательно их задушить, он несколько раз позволял им приходить в сознание.





Во время интервью он также утверждал, что любит вспоминать об убитых им женщинах и рисовать их. Рисовать Литтл научился, когда в возрасте 20 лет попал на три года в тюрьму за ограбление мебельного магазина.





ФБР опубликовало 30 рисунков жертв Литтла, которые он сделал в тюрьме, рассчитывая, что кто-то сможет опознать по ним жертв.

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Что известно о жизни Литтла

Сэмюэль Литтл родился 7 июня 1940 года в городе Рэйнолдс в штате Джорджия. Он утверждал, что его мать занималась проституцией. Вскоре после его рождения его семья переехала в город Лорейн в штате Огайо.





Воспитанием Литтла занималась бабушка.





В ноябре 1956 года он впервые был арестован за кражу со взломом, после чего попал в исправительное учреждение для несовершеннолетних преступников.





В 1961—1964 годах Литтл отсидел три года в тюрьме за ограбление мебельного магазина.





Незадолго до того, как ему исполнилось 30, он переехал во Флориду, чтобы жить со своей матерью.





К 1975 году его арестовывали в общей сложности 26 раз в 11 разных штатах за такие преступления как кража, нападение, покушение на изнасилование, мошенничество и нападения на правительственных чиновников.





В 1982 году Литтла арестовали в городе Паскагуле в штате Миссисипи по обвинению в убийстве 22-летней Мелинды ЛаПри, которая пропала без вести незадолго до этого. Присяжные отказались рассматривать это дело.





Когда он находился под следствием, его перевели во Флориду, где он предстал перед судом за убийство 26-летней Патрисии Маунт, тело которой обнаружили в сентябре 1982 года. Хотя свидетели утверждали, что видели Литтла с Маунт перед ее исчезновением, его оправдали в январе 1984 года, признав их показания недостоверными.





В октябре 1984 года его снова арестовали. В этот раз за нападение на 22-летнюю Лори Барро, которую он избил и пытался задушить, но ей удалось выжить. Через месяц полиция обнаружила его в том же месте, где он напал на Барро, с женщиной на заднем сиденье его автомобиля, которая была без сознания. Ее он тоже избил и душил. За эти два преступления Литтла приговорили к четырем годам заключения.





Он вышел на свободу досрочно в 1987 году, после чего совершил еще не меньше десяти убийств и других преступлений, за которые его не раз задерживали.





Во время одного из интервью с Джиллиан Лорен Литтл рассказывал, что у него была постоянная девушка по имени Джин. По его словам, они с ней несколько лет имели средства на существование, благодаря тому, что она была «мастером краж из магазинов».









На момент его общения с писательницей в 2018 году Литтл уже передвигался на инвалидной коляске, у него был диабет и серьезное заболевание сердца, он также перенес операцию на сердце.





На данный момент он продолжает давать показания ФБР. На канале ФБР на YouTube последние показания Литтла о совершенных им убийствах были опубликованы 6 октября 2019 года.