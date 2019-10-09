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Альтернативную службу могут начать засчитывать в стаж работы

Почти 20 вопросов будет рассмотрены в Овальном зале в четверг, среди них поправки в Уголовный кодекс, изменения законов по вопросам оплаты труда бюджетников, сообщили в палате представителей в среду.


10 октября состоится заседание 7-й сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.

"В первом чтении будут рассмотрены изменения в закон о правовом положении иностранцев, изменение законов по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций", - сообщили Sputnik в пресс-службе палаты представителей.

В частности, планируется рассмотреть поправки в законодательство, которыми предлагается учитывать срок альтернативной службы в стаж работы в бюджетной организации.

Кроме этого, будут рассмотрены изменения в законы о психиатрической помощи, пожарной безопасности, племенном деле в животноводстве.


В двух чтениях будет рассмотрен проект закона "Об изменении Уголовного кодекса".

Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация ряда международных договоров. 

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопросы о Декрете президента 16 июля 2019 № 4, которым вносятся изменения в ряд декретов. Речь идет о приведении в соответствие документов в Новым налоговым кодексом
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