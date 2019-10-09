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Разборки в Ивье: мужчина бензопилой изуродовал родственника

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Ивье, который с бензопилой напал на брата супруги, сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

В настоящее время следователи Ивьевского РОСК продолжают устанавливать обстоятельства конфликта, в ходе которого мужчина причинил родственнику тяжелые травмы.

По данным УСК, инцидент произошел еще 5 августа: о поступлении в больницу гражданина с рваными ранами лица и ноги в милицию сообщили медики.

Оперативники выяснили, что вечером того дня в город в гости к сестре приехали два ее брата, однако 67-летний нетрезвый муж женщины начал провоцировать мужчин и решил использовать в качестве аргумента заведенную бензопилу.

"Между мужчинами завязалась потасовка, в ходе которой супруг их сестры во дворе дома пытался наносить братьям удары бензопилой", – сказали в УСК.


В управлении добавили, что в результате один из братьев получил ранения, которые эксперты впоследствии отнесли к категории тяжких – у него оказалось обезображено лицо.

В отношении нападавшего возбудили дело по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси – ч. 1 ст. 147 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений) и ст. 186 (угроза убийством), сейчас его расследование продолжается.
Sputnik.by
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