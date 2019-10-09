Разборки в Ивье: мужчина бензопилой изуродовал родственника

В настоящее время следователи Ивьевского РОСК продолжают устанавливать обстоятельства конфликта, в ходе которого мужчина причинил родственнику тяжелые травмы.





По данным УСК, инцидент произошел еще 5 августа: о поступлении в больницу гражданина с рваными ранами лица и ноги в милицию сообщили медики.





Оперативники выяснили, что вечером того дня в город в гости к сестре приехали два ее брата, однако 67-летний нетрезвый муж женщины начал провоцировать мужчин и решил использовать в качестве аргумента заведенную бензопилу.





"Между мужчинами завязалась потасовка, в ходе которой супруг их сестры во дворе дома пытался наносить братьям удары бензопилой", – сказали в УСК.









В управлении добавили, что в результате один из братьев получил ранения, которые эксперты впоследствии отнесли к категории тяжких – у него оказалось обезображено лицо.





В отношении нападавшего возбудили дело по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси – ч. 1 ст. 147 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений) и ст. 186 (угроза убийством), сейчас его расследование продолжается.







