Каникулы нам и не снились. Опубликован график переноса рабочих дней в 2020 году
Совет Министров Республики Беларусь утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году.
Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 9 октября 2019 года №688.
Согласно документу, рабочие дни в 2020 году переносятся:
с четверга 2 января на субботу 4 января;
с понедельника 6 января на субботу 11 января;
с понедельника 27 апреля на субботу 4 апреля.
Традиционно организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
17:44 09/10/2019