Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Каникулы нам и не снились. Опубликован график переноса рабочих дней в 2020 году

Совет Министров Республики Беларусь утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году.

Каникулы нам и не снились. Опубликован график переноса рабочих дней в 2020 году
Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 9 октября 2019 года №688.

Согласно документу, рабочие дни в 2020 году переносятся:

с четверга 2 января на субботу 4 января;

с понедельника 6 января на субботу 11 января;

с понедельника 27 апреля на субботу 4 апреля.

Традиционно организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru