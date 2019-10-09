Странный выбор: белорусскую АЭС показали журналистам из Турции и Узбекистана
Как проходит строительство АЭС 9 октября показали представителям СМИ из шести государств.
В Островец приехали около полусотни журналистов из Литвы, Польши, Украины, Египта, Турции и Узбекистана.
Журналистам впервые продемонстрировали военную позицию по защите АЭС с воздуха и провели по цехам.
Напомним, сегодня стало известно, что пуск первого энергоблока БелАЭС перенесен на начало 2020 года.
Источник: ctv.by
17:33 09/10/2019