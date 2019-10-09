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Странный выбор: белорусскую АЭС показали журналистам из Турции и Узбекистана

Как проходит строительство АЭС 9 октября показали представителям СМИ из шести государств.

В Островец приехали около полусотни журналистов из Литвы, Польши, Украины, Египта, Турции и Узбекистана. 

Журналистам впервые продемонстрировали военную позицию по защите АЭС с воздуха и провели по цехам. 
Источник: ctv.by
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