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Шок! 72-летнего дедушку в России приговорили к 12 годам за "госизмену"

Суд в Ростовской области РФ признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене и приговорил к 12 годам годам колонии строгого режима.

"Противодиверсионный" забор в поселке Чертково Ростовской области РФ на российско-украинской границе (архивное фото)

Моргунов - житель граничащего с Украиной поселка Чертково. Слушания по делу Моргунова проходили в особом порядке, а прокурор просил для подсудимого восемь лет заключения, уточняет Интерфакс.

Моргунов был задержан в ноябре 2018 года. В ходе обыска у него нашли десять коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя - России и Украины. В ходе следствия Моргунов признал себя виновным, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщило УФСБ РФ по Ростовской области, Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы при личных встречах на украинской территории. В сотрудничестве с разведкой какой страны обвиняли Моргунова, не уточнялось.


Уголовное наказание за госизмену в России предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Материалы таких дел, как правило, засекречены, а судебные процессы идут в закрытом режиме.
Источник: ВВС
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